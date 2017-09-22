22 сентября: главное за день

Военнослужащие инженерных войск установили новый наплавной мост в петрозаводском микрорайоне Соломенное. Его обещают открыть в выходные, так как необходимо отсыпать к нему подъезд. Как стало известно, старый мост, признанный аварийным, убирать пока не будут, однако движение автомобилей по нему могут запретить, оставив его для пешеходов.

Прокуратура проверила шесть магазинов в Петрозаводске. Надзорное ведомство установило, что товары, которые там продавались, не имели надлежащей маркировки. Все проверенные магазины специализируются на продаже одежды, обуви и игрушек. Результаты инспекции показали, что на одежде и обуви отсутствовали информация о товаре, производителе, составе сырья, наименовании изделия, символы и инструкции по уходу, в том числе на русском языке. В итоге шесть предпринимателей получили штрафы в 20 тысяч рублей каждый.

Гулявшие в Губернаторском парке Петрозаводска туристы нашли несколько белых грибов. Об этом рассказал в социальной сети известный экскурсовод Сергей Контти. Боровики росли рядом с памятником олонецкому губернатору Гаврииле Державину. Вместе с тем многие жители Карелии отмечают, что в этом году грибов в лесах республики очень мало.