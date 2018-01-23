23 января: главное за день

Как стало известно утром 23 января, Следственный комитет Карелии начал доследственную проверку по факту гибели жителя Петрозаводска. Рассматриваются все версии произошедшего. В тоже время в социальных сетях появилась информация о том, что у погибший несколько лет назад взял ипотечный кредит. У него накопились многомиллионные долги, из-за которых займодатель через суд лишил мужчину жилья.

Карельские следователи также рассказали о деле акушера-гинеколога, которую обвиняют в причинении смерти младенцу по неосторожности. Материалы расследования передадут в суд.

Главный военный комиссар республики Андрей Артемьев на заседании организационного комитета «Победа» рассказал о том, что в Карелии остались в живых 23 ветерана Великой Отечественной войны. Он также сообщил о планах по празднованию 100-летия образования Вооруженных сил России.

Минкульт Карелии анонсировал праздник «Алексей Рыбный», который планируют провести в Петрозаводске в конце января. Праздник пройдет одновременно с Фестивалем зимней рыбной ловли в Беломорске. В столицу Карелии из северного города привезут беломорскую рыбу.

Кроме того, петрозаводчан пригласили пройти восемь километров по льду с женщиной-рыцарем Галиной Кохвакко. Фестиваль скандинавской ходьбы «Scandi Karjala. Легенды Гипербореи» пройдет в столице Карелии 17 февраля