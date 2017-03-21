Обессобачили

Есть на просторах интернета такой персонаж — кот-волшебник, который палочкой вжух — и все стало хорошо, проблемы решены. Не видели? Знакомьтесь.

Людей, реально способных на такое же, мы нашли в Суоярви. Местные зоозащитники сумели сделать то, на что в Карелии пока не способен никто: за четыре года почти полностью избавить город от бездомных собак.

Для сравнения: в Медвежьегорске на днях женщина чуть не лишилась руки после того, как на нее напала стая бездомных собак. От инвалидности ее спасли хирурги Республиканской больницы.

Что за волшебную палочку нашли в Суоярви, мы отправились выяснять на место.

Суоярвский «вжух»

Маленький суоярвский приют для животных стоит на отшибе. Чтобы до него добраться, нужно точно знать, куда ехать, не поможет даже навигатор. В поисках нужного места мы трижды успеваем решить, что заблудились и едем не туда, приходится постоянно созваниваться с руководителем приюта Маргаритой Тереховой, сверять приметы.

Зато в поисках мы проехали через весь город, действительно не встретили ни одной бродячей собаки (в том же Петрозаводске каждый день наблюдаю стаю из окна). Одинокую собаку мы встретили около железнодорожного переезда. Одинокую, но с ошейником.

Маргарита и волна собачьего лая встречают нас на входе в приют. Сегодня здесь живет 31 животное: 22 собаки и 9 кошек.

Большинство — бывшие хозяйские, попадаются даже породистые. В одном из вольеров, к примеру, сидит карело-финская лайка. За нее Маргарита меньше всех переживает — породистых, стерилизованных и щенков забирают очень быстро.

— Выкидывают очень много: в год до 15 штук, — рассказывает Маргарита, открывая один из вольеров: самого младшего обитателя приюта, четырехмесячного Нарьяна иногда выпускают побегать. — Если бы не выкидывали, в городе бездомных собак бы собак не было.

Еще четыре года назад, когда Маргарита увлеклась зоозащитой, ситуация в Суоярви была тяжелой. В городе жило несколько стай: жили на рынке, около местной школы, десятками бегали по городу.

Сейчас гораздо спокойнее, признают в мэрии города.

— Это была проблема, переходила из года в год, пока не подключились «Большие сердца», она не решалась. Были жалобы от населения постоянные, были большие стаи, были покусы, — рассказал глава Суоярви Роман Петров. — Сейчас, я считаю, что она решена или по крайней мере под контролем, безнадзорные животные в таком количестве уже не бегают.

Приют «Большие сердца» существует в Суоярви четвертый год. Начинали с пустого места. Приюту выделили маленькое здание на окраине: без окон и дверей — там сейчас оборудована кухня. Первое время так и существовали — на средства спонсоров и те деньги, которые собирали в интернете. Потом помог частный меценат.

— Приехал человек, ему понравился наш подход, он поверил нам, выделил сумму приличную, — вспоминает Маргарита. — Это все мы построили благодаря Саше Краснову. Он, по-моему, взял кредит в ВТБ на эти цели.

Приют собрал всех хороших людей в районе: доски для строительства давало местное лесозаготовительное предприятие. Оно же сейчас дает приюту дрова: электричества здесь нет. Строил вольеры и все остальное муж Маргариты — мастер на все руки, он же сложил печку.

В 2015 году стали брать контракты на отлов — все равно этой работой занимались, хоть и не за деньги. Сама Маргарита, кстати, зарплату не получает, сейчас на пенсии, работает за просто так. Приезжает ветеринар на стерилизацию, недорого берет, лишь бы дорогу окупить. Оплачивает стерилизации учредитель фонда «Большие сердца» Анна Коган.

Сейчас отлов проходит по всем правилам: собак ловят, привозят в приют, стерилизуют и пристраивают. Это позиция принципиальная — ни одного нестерилизованного животного Маргарита не отдала.

Маргарита Терехова: каждый год в Суоярви выбрасывают как минимум 15 собак.

Главная проблема бездомных животных в Суоярви сегодня — самовыгул. С ним бороться сложно и страшно.

— Мы самовыгульную собаку заберем, а хозяева безответственные придут и нам вольеры поломают, — рассказывает Маргарита. — Были такие случаи. Нужно еще бы взять еще людей, чтобы были охранники.

Но все это деньги. Сейчас местная администрация хочет выделить зоозащитникам дополнительные 100 тысяч рублей на отлов — этот вопрос рассмотрят на ближайшем заседании городского совета. Но эти деньги можно будет потратить на отлов, кормежку, перевозку, мечение и содержание животных. Любые другие траты (даже если собакам нужно будет купить поводки-миски) будут считаться нецелевым использованием бюджетных денег.

И тут начинает совсем другая история.

«Вжух! — и ваш пес убит»

Суоярви — один из самых благополучных районов в плане отлова собак. Об этом говорит статистика неофициальная в лице первого по зоозащите в Карелии — общественника Владимира Рыбалко.

Если обратиться к официальной, то видим следующую картину: в минувшем 2016-м отлов бездомных животных успешно прошел во всех районах Карелии, кроме одного. Сорвали контракт только в Лахденпохском районе. С виду ситуация под контролем.

Тем не менее жалобы на укусы и порчу имущества продолжают поступать. К примеру, в Петрозаводске собаки разгрызли внедорожник, ущерб составил 600 тысяч рублей, в Медвежьегорске собаки сильно покусали женщину — пострадавшая чуть не лишилась руки, в Кемском районе ребенка покусали собаки, администрации придется платить.

Параллельно с жалобами на укусы сыплются жалобы собачников и зоозащитников: в городах и поселках (в последних — особенно) при отлове исчезают домашние псы.

Громкая история произошла прошлым летом в Пряжинском районе: исчезли хозяйские собаки, администрация наотрез отказывалась давать адрес приюта, когда дала, оказалось, что по документам приют расположен в жилой квартире. Своих питомцев люди больше не видели.

Владимир Рыбалко полагает, что вместо отлова фирма-подрячик проводила отстрел: собаки умерщвлялись сразу после отлова, ни в какой приют их не везли, а в администрацию рапортовали, что все до единой были агрессивны. И это не единичный случай: такая схема может появиться в любом районе Карелии, где нет приюта.

К примеру, странный случай произошел в Прионежье в прошлом месяце, рассказал Рыбалко.

— Подрядчик, который якобы заключил контракт напрямую с поселениями, а не с районом, пытался отлавливать собак в Мелиоративном и Деревянке. В Мелиоративном ему удалось поймать несколько штук, в Деревянке его остановили местные жители. Видимо, хотел легких денег заработать. В районной администрации вообще не в курсе были, что отлов у них идет.

Зоозащитники уверены: главная проблема в том, что в районах нет приютов. И по закону денег на строительство приюта подрядчику не выделяют, а строить на свои — невыгодно. Подтверждают это и в управлении ветеринарии.

Ирина Кузнецова, руководитель управления ветеринарии Карелии — Если мы вспомним 2014 год, тогда была проблема: закон предусматривает передачу инфраструктуры — республика должна была передать материальные средства и недвижимость районам, — пояснила начальник республиканского управления ветеринарии Ирина Кузнецова. — Но на тот момент приютов или приемников в Карелии не было вообще. Передавать было нечего. В итоге создание инфраструктуры легло на плечи зоозащитников.

В управлении называют четыре района, в которых есть общественные приюты: это Петрозаводск (Первый общественный приют), это Суоярви (приют «Большие сердца»), это Медвежьегорск — там работают супруги Царевы, и это Кондопога, где тоже работает инициативная группа. В остальных районах подобных организаций нет. И потому нет базы.

В управлении ветеринарии признают: жалобы на отстрел вместо отлова слышали. Однако проверить качество работы подрядчиков управление ветеринарии сможет еще не скоро.

— Государственный контроль осуществляют республиканское Управление ветеринарии и Министерство финансов, — пояснила начальник управления Ирина Кузнецова. — По действующему законодательству о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей управление вправе заявиться в прокуратуру. Процедуру проверок нужно соблюсти: проверки идут по составленному плану. Оценивать работу в районах мы будем в 2018 году.

Проблема тут еще и в том, что расчет денег на каждый следующий год идет таким образом: районы получают тем больше, чем больше отловили. А отлов там по факту был или отстрел — дело десятое. Система распределения субвенций не позволяет стимулировать работу в правильном направлении.

Законодательный «вжух»

Как-то исправить ситуацию пытается рабочая группа, в которую входят представители управления ветеринарии, руководители из районов, общественники и зоозащитники. На последнем заседании приняли решение: кто виноват, решать можно долго, а с законом в том виде, в котором он существует, нужно что-то делать.

— Сейчас мы выходим в Законодательное собрание с инициативой, чтобы 20-30% средств направлять на создание инфраструктуры, — рассказала начальник республиканского Управления ветеринарии Ирина Кузнецова. — Специалисты управления разработали предложения по внесению изменений в закон и макет порядка отлова и содержания безнадзорных животных. Их отправили в районы, чтобы там посмотрели и могли внести свои предложения.

Смогут ли изменения в республиканском законе в какой-то мере исправить ситуацию с отловом бездомных собак? В этом зоозащита и управление ветеринарии единодушны.