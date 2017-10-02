Вокруг дома

10-11 октября всех желающих приглашают принять участие в бесплатной образовательной программе «Актуальные вопросы обустройства придомовых территорий». Программа организована в рамках проекта «Народные парки: вовлечение жителей в городское благоустройство» (при поддержке Совета министров стран Северной Европы).

Основные вопросы и темы:

Применение административного и гражданского права в работе управляющей компании

Изменения в жилищном законодательстве, связанные с осуществлением деятельности управляющих организаций. Капитальный ремонт многоквартирных домов

Эксплуатация многоквартирных домов, ресурсо- и энергосбережение. ТСЖ как форма управления многоквартирным домом

Стандарт управления многоквартирными домами. Нормативы коммунальных услуг

Этапы создания зеленой зоны во дворе: создание проекта зеленой зоны, его согласование, осуществление работ по реализации проекта, сдача работ профильной комиссии

Формы поддержки гражданских инициатив по благоустройству территорий: приоритетная проект «Комфортная городская среда» и Программа поддержки местных инициатив.

Все интересующие вас вопросы можно задать на круглом столе. Также программа предлагает участникам экскурсию на дворовые площадки для ознакомления с успешным опытом обустройства дворовых территорий.

ВНИМАНИЕ: принять участие в программе могут только зарегистрированные слушатели.

Получить более подробную информацию и зарегистрироваться можно по телефону (8142) 73 48 30, e-mail: druzhinina@krimel.karelia.ru.