Вокруг дома

10-11 октября всех желающих приглашают принять участие в бесплатной образовательной программе «Актуальные вопросы обустройства придомовых территорий». Программа организована в рамках проекта «Народные парки: вовлечение жителей в городское благоустройство» (при поддержке Совета министров стран Северной Европы).
Основные вопросы и темы:
- Применение административного и гражданского права в работе управляющей компании
- Изменения в жилищном законодательстве, связанные с осуществлением деятельности управляющих организаций. Капитальный ремонт многоквартирных домов
- Эксплуатация многоквартирных домов, ресурсо- и энергосбережение. ТСЖ как форма управления многоквартирным домом
- Стандарт управления многоквартирными домами. Нормативы коммунальных услуг
- Этапы создания зеленой зоны во дворе: создание проекта зеленой зоны, его согласование, осуществление работ по реализации проекта, сдача работ профильной комиссии
- Формы поддержки гражданских инициатив по благоустройству территорий: приоритетная проект «Комфортная городская среда» и Программа поддержки местных инициатив.
Все интересующие вас вопросы можно задать на круглом столе. Также программа предлагает участникам экскурсию на дворовые площадки для ознакомления с успешным опытом обустройства дворовых территорий.
ВНИМАНИЕ: принять участие в программе могут только зарегистрированные слушатели.
Получить более подробную информацию и зарегистрироваться можно по телефону (8142) 73 48 30, e-mail: druzhinina@krimel.karelia.ru.