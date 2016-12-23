В тепловом узле

В Олонце 68 многоквартирных домов получают тепло из новых газовых котельных. Город первым в Приладожье получил дешевое топливо — природный газ. Впереди — подключение Лахденпохского, Сортавальского и Питкярантского районов.

Однако олончане с момента подключения — с 2015 года — столкнулись с проблемой высокой платы за тепло. Она выросла в два-три раза.

Дмитрий Данильев, руководитель Центра общественного контроля НП «ЖКХ Контроль», приехал в Олонец, чтобы проверить, как обстоят дела с потреблением тепла, послушать жителей, руководителей управляющих компаний. Олончане охотно пустили к себе общественника и рассказали все как есть.

Виктор Яшенин показал Дмитрию Данильеву счет на 7 268 рублей — плата за отопление квартиры в 64 квадратных метра. Он ругается. Виктор недоволен работой управляющей компании и местных властей, однако сам в проблему не вникал. Ему не понятно одно: подключили к дешевому газу, а счет вырос. Как так?

Все жители, с которыми пообщался Данильев, говорили примерно то же самое. Общественник заглянул в офис управляющей компании «Гранит» — она одна из трех в работающих в городе. На двери офиса написано «Агентство недвижимости». Как выяснилось, это главный бизнес коммерсантов, занимающихся в том числе и организацией жилищного обслуживания.

В кабинете сидели люди и директор консультировала их по вопросам продажи жилья. Только вот продать его в Олонце практически невозможно. Кто купит с такой платой за тепло? Люди рассказали, что сдают квартиры только за возмещение коммуналки.

Активистка по борьбе за снижение платы Галина Ерофеева сообщила, что по своим делам коммунальщики «Гранита» могут отсутствовать днями — их невозможно найти. Однако они работу свою делают — летом «Гранит» по рекомендации специалистов Минстроя Карелии заменил регулировочные краны в двух стоящих рядом домах (вообще такие приборы были установлены во всех домах Олонца, где это было технически возможно).

Данильев выяснил, что в одном доме регулировку производят стабильно, и счета за тепло жильцам пришли значительно меньше, чем в соседнем: там люди не дают регулировать напор воды из-за того, что при проведении работ начинают гудеть трубы. Почему они гудят — никто понять не может.

Сантехник Владимир Котчуев каждый день спускается в подвалы домов, смотрит показания приборов учета, регулирует подачу тепла.

Специалист высказал свое профессиональное мнение: с газом стало теплее, нужно снимать лишние батареи и правильно регулировать подачу тепла, тогда и счета будут меньше.

Теплопотерь дома никто не считал, однако они видны и невооруженным глазом. Вокруг теплового колодца — локальная весна: можно только гадать, сколько денег «испаряется» только в одном этом месте.

В завершение в мэрии состоялась встреча, на которую пригласили жителей и руководителей управляющих компаний. Дмитрий Данильев рассказал, что управляющим компаниям нужно активнее работать с жильцами и объяснять, как можно уменьшить теплопотери. По мнению общественника, надо предлагать жителям оплатить установку автоматических регуляторов температуры — оборудование, которое будет разбавлять горячую воду холодной. По словам общественника, его покупка и установка в многоквартирном доме окупится уже через два месяца.

Тариф «Петербургтеплоэнерго» для жителей Олонца — 3300 рублей за гигакалорию. Он сопоставим с тарифами большинства районов республики. Его структура для Приладожья такова:

Дмитрий Данильев попросил управляющие компании провести инвентаризацию «лишних» секций батарей в квартирах и разъяснить жильцам, что нужно от них избавляться — большие радиаторы «съедают» калории, за которые приходится переплачивать.

Общественник также пригрозил, что за неисполнение своих функций управляющие компании Олонца могут лишиться лицензии.

На встречу с общественником пришла жительница дома, который обслуживается товариществом собственников жилья. Людмила Баринова показала свои счета и сообщила, что сумма платежей за тепло ее вполне устраивает: если в ноябре 2015 года она заплатила 2409 рублей — тогда газа в Олонце еще не было, то в этом году в квитке за ноябрь стояла сумма 3974 рубля. По мнению Людмилы Бариновой, эти деньги за обогрев двухкомнатной квартиры — вполне разумная плата.

Дмитрий Данильев в свою очередь порекомендовал жильцам требовать от управляющих компаний фиксировать температуру в квартирах, чтобы документально подтверждать перетоп и потом иметь возможность в случае нарушения нормативов обращаться в суд.

Общественник намерен вновь посетить Олонец через месяц и проконтролировать, как изменилась ситуация.