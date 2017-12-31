Семь лет – один ответ

Новости и блоги

Первые новости вышли на «Республике» 1 декабря 2010 года. Мы рассказывали о самом важном, что происходит в Карелии. И каждый день в редакции задавали себе один вопрос: чего хотят наши читатели? Чтобы отвечать потребностям аудитории, в 2011 году мы запустили авторские блоги. Блогерами «Республики» стали лучшие журналисты Карелии: Мария Морозова, Елена Фомина, Елена Гульшина, Анна Гриневич, Антон Миронов, Александр Фукс, Наталья Овсянникова. И не только журналисты. Свой блог вел историк Михаил Гольденберг, фотограф Юлия Утышева. Сайт стал первой в Карелии площадкой для дискуссии о событиях местного, федерального, а иногда и вселенского уровня. Наши читатели оставляли под постами авторов по сотне комментариев в день. Это была наша первая победа.

Новый сайт и лента

В 2014 году мы провели ребрендинг сайта. Блоги закрылись, и мы сосредоточились на новостной ленте. Наши читатели стали получать информацию оперативнее, пост — каждые 10 минут. Мы поставили новости на поток, но это был поток не пресс-релизов, а эксклюзивных журналистских материалов. Другие сайты, в том числе федеральные (Lenta.ru, РИА Новости), стали все чаще размещать у себя наши новости и ссылаться на нас.

В 2014 году компания «Медиалогия» признала сайт «Республика» самым цитируемым интернет-ресурсом Карелии. Это была вторая победа. После нее мы поняли, что нам есть, что показать коллегам из других регионов.

Сезам, откройся!

В 2014 году «Республика» получила признание на Северо-Западе. На конкурсе Ассоциации СМИ СЗФО «СеЗам» статья Натальи Ермолиной о деревне Кинерма победила в номинации «За лучшее информационно-аналитическое, публицистическое, документальное произведение на тему коренных народов Северо-Запада».

В 2015 году жюри «СеЗаМа» признало«Республику» лучшим интернет-СМИ Северо-Запада. Редакция получила приз за оперативность и точность в подаче информации.

— Статус «Лучшее интернет-СМИ Северо-Запада» — заслуженная победа всего журналистского коллектива информагентства. Мы делаем «Республику» обновлённой командой. И от её лица я хочу поблагодарить всех журналистов и редакторов, когда-либо здесь работавших. Наши новостники обычно начинали писать в 8 утра и заканчивали дежурство ближе к полуночи. Они верили в нужность настоящей новостной ленты в Интернете тогда, когда всем, казалось, было достаточно пресс-релизов и котиков. Сотрудники «Республики» задали высокий стандарт новостной журналистики в Карелии, и сегодня мы все вместе получаем эту награду — за оперативность и точность в подаче информации. Спасибо вам, коллеги! — прокомментировала награду главный редактор информагентства «Республика Карелия» Мария Морозова.

В уходящем году мы снова взяли премию на «СеЗаме». Серия материалов Алисы Агранович «Сильные и красивые» о женщинах, переживших рак, победила в номинации «Лучшая публикация на социальную тему».

Журналистский конкурс СМИ Северо-Запада СеЗаМ проводится Ассоциацией средств массовой информации Северо-Запада (АСМИ). Оценка работ и присуждение премий осуществляется Профессиональным жюри и Большим общественным жюри, состоящим из известных журналистов и руководителей СМИ. Конкурс проводится уже 15 лет.

Проекты

С 2015 года «Республика» внедряет проектный подход к медийной работе. Пока многие другие ресурсы соревнуются в придумывании заголовков к одним и тем же новостям, мы делаем уникальные мультимедийные материалы о людях, истории Карелии, бизнесе и науке: национальный проект «Уроки карельского» о карелах, вепсах и финнах, исторические «Наша война» и «История подвига», промышленный «Достояние республики», проект «Православная Карелия», «Городское собрание» — о работе депутатов Петросовета, «Делаем в Карелии» — о бизнесменах и общественниках, «Семья» — о семьях и детях, «Ученый совет» о карельской науке и литературный проект «Абзац». Проекты Интернет-ТВ: кулинарный «За калиткой», коммунальный «Дом.сom», экономический «Аналитика с Юрием Савельевым».

Победы в конкурсах и отзывы читателей показывают, что мы на правильном пути.

Проект «Уроки карельского» занял второе место в номинации «Интернет» на всероссийском конкурсе «СМИротворец 2016». Тогда мы проиграли одному гиганту — агентству ТАСС — и выиграли у другого — сайта «Москва 24».

Проект «История подвига», объясняющий, за что Петрозаводск получил почетное звание «Город воинской славы», в 2017 году получил премию Союза журналистов Карелии как лучший проект года.

Проект «Делаем в Карелии» в 2017 году победил в конкурсе Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» и получил премию от российской молодежной организации «МИР» за позитивный вклад в информационное пространство. Материал о молодом фермере Савве Леонтюке победил в конкурсе Союза журналистов Карелии как лучший журналистский материал 2016 года.

Проект «Семья» в 2016 году получил награду на конкурсе «Семья и будущее России» за современную и яркую подачу материалов. Жюри выбрало «Семью» из 6,5 тысячи работ со всей страны. А преподаватель МГУ призналась, что использует наши тексты на семинарах с региональными журналистами. В 2017 году проект снова стал лауреатом конкурса. Также «Семья» победила в региональном этапе всероссийского конкурса «В фокусе – детство» в номинации «Помочь ребенку — помочь семье».

Сейчас мы на пороге нового большого этапа: информационное агентство открывает новый телеканал. И значит, у нас будут новые коллеги, новые форматы и новые проекты. А из нашей истории мы намерены взять с собой в будущее только самое лучшее. С Новым годом!