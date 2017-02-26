Неделя глазами «Республики»: жизнь и смерть

Мир

В 40 световых годах от Земли нашли семь планет земной группы, три из которых имеют все условия для возникновения жизни. Об этом во вторник сообщили представители международной группы ученых на пресс-конференции, созванной NASA. Ученые уточнили, что на трех самых близких к звезде планетах, предположительно, слишком жарко для существования жизни, а на самой далекой — слишком холодно. Авторы открытия считают, что речь идет о самом значительном событии в астрономии по меньшей мере за 14 лет. Ранее считалось, что в системе звезды TRAPPIST-1 существует лишь три экзопланеты.

20 февраля в Нью-Йорке умер постоянный представитель России при Организации объединенных наций Виталий Чуркин. До 65-летия дипломат не дожил всего один день. Смерть наступила внезапно — по словам заместителя Чуркина, ему стало плохо в рабочем кабинете в Нью-Йорке. Дипломата доставили в Пресвитерианскую больницу, где он умер. По предварительным данным, причина смерти — сердечный приступ.

В ночь на 25 февраля вновь обострилась ситуация на Донбассе. По сообщениям из самопровозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики захватили объекты местной фильтровальной станции. При обстрелах они якобы применяли минометы и крупнокалиберные пулеметы. При этом огонь также велся из помещений станции не только по позициям сил ДНР, но и по жилым районам Ясиноватой и ее села Спартак. По словам представителя оперативного командования республики Эдуарда Басурина, захват станции был произведен боевиками из украинских радикальных националистических подразделений.

Россия

26 февраля по решению Верховного суда на свободу вышел гражданский активист Ильдар Дадин, большую часть срока отбывший в сегежской исправительной колонии № 7. В разговоре с журналистами Дадин заявил, что не планирует покидать Россию, так как хочет помочь российским заключенным. Осенью федеральные СМИ распространили письмо оппозиционера, в котором он обвинял сотрудников карельской колонии в регулярных избиениях. Версию заключенного опроверг Следственный комитет, однако на прошлой неделе Генпрокуратура отправила материалы дела на дополнительную проверку.

Чуть раньше Генеральная прокуратура попросила отменить приговор жительнице Курганской области Евгении Чудновец, которая была признана виновной в распространении детской порнографии. Чудновец перепостила в соцсети «ВКонтакте» видео с издевательствами вожатых детского лагеря над обнаженным воспитанником. Позже этот ролик был удален из интернета. По словам осужденной, на свой поступок она пошла, чтобы привлечь к случившемуся внимание. Ранее Чудновец отказалась просить о помиловании, поскольку не считает себя виновной.

В начале недели «Ведомости» выяснили, что экономический блок российского правительства всерьез задумался об ограничении использования наличных в стране. Главная цель поисков — борьба с теневой экономикой. Среди рассматриваемых мер — запрет на выдачу зарплат наличными, ограничения на оплату наличными крупных покупок, например автомобилей, квартир и предметов роскоши, а также введение муниципального налога с дифференциацией по типу платежа. Однако, как отметил один из источников газеты, на уровень правительства вопрос пока не выносился.

Карелия

Петрозаводский горсовет определился с тем, что считать автохламом. Разукомплектованными транспортными средствами предлагают считать те, у которых отсутствуют несколько кузовных деталей и (или) несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, спущено не менее двух колес. Также к этой категории причислили сгоревшие автомобили. Эти определения в перспективе станут основой для изменений в правилах благоустройства, которые позволят освободить дворы и дороги от автохлама.

Проект против курения и распития алкоголя в общественных местах «Лев против» прекратил свое существование в Петрозаводске. Об этом организаторы рассказали в своем сообществе во «ВКонтакте». При этом неделю назад через это же сообщество пытались привлечь новых членов.

Три тысячи рабочих мест предложили создать в Карелии до конца года. Вакансии должны открыться согласно приоритетной программе «Комплексное развитие моногородов», реализация которой на федеральном уровне стартовала в ноябре прошлого года. Больше всего вакансий, по задумке Фонда развития моногородов, должно появиться в Сегеже, Кондопоге и Надвоицах.

Артур Парфенчиков произвел первые кадровые назначения. Врио главы республики вернул на работу руководителей, которых по закону освободили от должности после ухода предыдущего руководителя региона. Исключением стал экс-председатель комитета по управлению государственным имуществом: Дениса Косарева на этом посту сменил Сергей Максимов.