Неделя глазами «Республики»: взлеты и падения

Мир

Россияне погибли во время удара коалиционных войск во главе с США на берегу реки Евфрат на востоке Сирии. О происшествии СМИ сообщили в понедельник, 12 февраля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что по предварительным данным, в результате авиаудара американской коалиции в Сирии, погибли пятеро россиян. Также стало известно, что в больницы Москвы и Санкт-Петербурга доставлены граждане России, которые пострадали в результате американского удара под Дейр-эз-Зором.

Стрельба в школе в США в городе Паркленд (штат Флорида) произошла 14 февраля. В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Бывший ученик школы Николас Круз, совершивший атаку, был задержан.

16 февраля в Мюнхене началась трехдневная 54-я конференция по безопасности, в которой приняли участие около 20 глав государств и правительств, примерно 80 министров иностранных дел и обороны. Основные темы форума — отношения Евросоюза с РФ и США, обеспечение европейской безопасности, ситуация на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове. Россию на конференции представил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия

На этой неделе стали известны подробности крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Московской области. В минувшее воскресенье 11 февраля борт, следовавший из столицы в Орск, разбился через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Предварительный анализ показал, что катастрофа могла произойти из-за расхождения данных по скорости самолета, которые летчики получали от приборов. Ошибка приборов, скорее всего, была связана с обледенением приемников полного давления, которые замеряют скорость самолета. Обогрев приемников был выключен.

В ЦИК рассказали, что более 452 тысяч избирателей подали заявления о желании проголосовать на выборах президента России по месту пребывания, а не по месту регистрации.

Подавать заявления о голосовании по месту пребывания можно с 31 января в МФЦ, территориальных избиркомах и через сайт госуслуг. С 25 февраля это можно будет сделать также в любой участковой избирательной комиссии. Выборы главы государства состоятся 18 марта. Действующий президент Владимир Путин объявил о намерении в четвертый раз баллотироваться 6 декабря.

Российские спортсмены продолжают выступать на Олимпиаде в северокорейском Пхенчхане. На сегодня атлеты завоевали три серебряных награды и восемь бронзовых. В понедельник 12 февраля российские фигуристы заняли второе место в командных соревнованиях. Короткую программу у женщин в командных соревнованиях день назад выиграла россиянка — Евгения Медведева, которая попутно установила мировой рекорд.

Канада завоевала «золото» с 63 очками. Россия стала второй с 58-ю баллами. Тройку замкнули фигуристы из США — 53 балла.

Карелия

Всю неделю карельские рыбаки радовались огромным уловам форели. В открытое Онежское озеро из форелеводческого хозяйства Николая Федоренко в Тулгубе вырвалось сто тонн рыбы.

Продукция Медвежьегорского молокозавода вновь появилась в федеральных торговых сетях. В понедельник 12 февраля глава Карелии Артур Парфенчиков побывал в одном из магазинов «Дикси» в Петрозаводске и проверил наличие молочки на полках супермаркета. Сеть продает всю линейку завода: йогурты, кефир, масло, творог, молоко.

В выходные в Петрозаводске прошел традиционный фестиваль ледовых и снежных скульптур «Гиперборея». На набережной столицы Карелии можно было не только увидеть работы скульпторов, но и принять участие в большой праздничной программе. Вечером в субботу со сцены объявили имена победителей. В номинации «Лед» на первом месте совместная работа петербургского и петрозаводского мастеров «Микромир». Второе место заняла композиция «Напишу портрет любой» петрозаводского и олонецкого авторов. На третьем — работа мастеров из Чехова и Сергиева Посада «Щелкунчик». Праздничный день завершился фейерверком.