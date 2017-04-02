Неделя глазами «Республики»: уходит эпоха

В мире

В Париже несколько дней шли демонстрации против полицейского произвола. Поводом стало убийство 50-летнего китайца, которого застрелил жандарм. Страж порядка заявил, что мужчина угрожал ему ножом, однако родственники убитого уверяют, что ничего подобного не было. Демонстрации вылились в массовые беспорядки и погромы, в которых участвовали сотни людей – преимущественно из китайской диаспоры.

В Южной Корее арестовали бывшего президента страны Пак Кын Хе. Решение об этом вынес суд после девятичасового слушания. Бывшую главу государства обвиняют по 13 пунктам, среди них – коррупция, злоупотребление властью и разглашение государственной тайны.

Глава Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре направила письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. В послании говорится, что решение не пускать российскую певицу Юлию Самойлову на «Евровидение» может отрицательно сказаться на международной репутации страны. По словам Дельтенре, если ситуация с Самойловой не разрешится, в будущем участие Украины в этом конкурсе будет под вопросом.

В России

В Архангельске прошел международный форум, посвященный перспективам развития Арктики. В нем приняли участие представители 14 стран мира. В фокусе внимания оказались повышение качества жизни людей в регионе, защита природы и обеспечение социально-экономического развития.

В Санкт-Петербурге стартовал медиафорум ОНФ «Правда и справедливость», который собрал около 500 журналистов со всей России. Народный фронт предложил более двух десятков тем для обсуждений: «Карта убитых дорог», экология, проблемы инвалидов и другие. Кроме того, участники смогут сформулировать вопрос Владимиру Путину. О темах, вызвавших наибольший интерес, представители ОНФ расскажут президенту.

Россиянка Евгения Медведева стала двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию. 17-летняя спортсменка блестяще выступила в Хельсинки, обновив свой же мировой рекорд. Отрыв от ближайшей соперницы составил целых 14 баллов. В следующем году Медведева будет бороться за олимпийское золото в Пхенчхане.

А фигурист Евгений Плющенко на этой неделе заявил, что уходит из большого спорта. Двукратный олимпийский чемпион видит себя в тренерской работе и собирается воспитать следующее поколение чемпионов.

На 85-ом году жизни скончался Евгений Евтушенко. Поэт умер в Америке, где постоянно жил с начала девяностых. За день до смерти его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Евтушенко был последним поэтом-шестидесятником, его стихи переводили более чем на 70 языков. Жизнь Евтушенко во многом была связана с Карелией: отсюда родом его жена Мария, сюда он часто приезжал сам, а в 2007 году стал почетным гражданином Петрозаводска. Сегодня великого поэта вспоминают по всему миру, в том числе его близкий друг, карельский поэт Марат Тарасов.

В Карелии

Артур Парфенчиков встретился с главой ОЖД Владимиром Голоскоковым и обсудил планы дальнейшего сотрудничества. Речь шла о реконструкции петрозаводского вокзала и открытии реабилитационного центра в железнодорожной больнице.

Реабилитационный центр будет создан к 2018 году, он будет принимать людей, перенесших инсульт или инфаркт, а также пациентов с посттравматическими осложнениями. А модернизация вокзала, по словам Голоскокова, начнется уже в 2017-ом. В здании заменят систему навигации, установят таблички с текстом Брайля для незрячих, а также обустроят комнату отдыха для инвалидов и новые санузлы. В следующем году на петрозаводском вокзале начнется строительство высокой пассажирской платформы.

В начале недели стало известно об отставке руководителя Госкомитета Карелии по ценам и тарифам Артура Мяки. Указ об освобождении от должности подписал врио главы республики Артур Парфенчиков. Он пояснил, что разбираться с тарифами должны не те, кто допустил их рост, а другие люди, которые возьмут ситуацию под контроль.

В нескольких населенных пунктах на севере Карелии возникли проблемы с теплом. Прокуратура выяснила, что в Надвоицах температура в жилых домах и соцучреждениях упала до 13-15 градусов. Похожая ситуация сложилась в Лоухи, Пяозерском и на двух котельных Беломорска. В «Карелэнергоресурсе» пояснили, что перебои возникли из-за неопределенности с поставками мазута, в результате чего были введены ограничения на его использование. Несмотря на обещание справиться с ситуацией в ближайшее время, генерального директора предприятия Игоря Иванова отстранили от должности, его место занял Дмитрий Макеев.

Карелия получит почти 800 миллионов рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Деньги из федерального бюджета поступят в республику в течение двух недель. Информация о выделении Карелии дополнительных средств появилась после приезда первого заместителя председателя Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина, однако тогда говорилось о сумме в 700 миллионов рублей.