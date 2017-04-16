Неделя глазами «Республики»: страстная седмица

В мире

Всю страстную неделю перед Пасхой мир лихорадило. Центром волнений по традиции стала Сирия, но на этот раз к ней присоединилась вечно находящаяся на задворках мировой геополитики КНДР.

12 апреля силы коалиции во главе с США нанесли авиаудар по позициям боевиков запрещенной в России организации ИГИЛ и, по данным сирийских военных, попали в склад химического оружия террористов. Сообщается, что в результате атаки погибли около сотни человек, в том числе мирные жители.

Эти сообщения поставили под сомнение заявления сирийской оппозиции, США и ряда европейских стран о якобы находящемся в распоряжении Башара Асада химоружии.

15 апреля стало известно о теракте в Алеппо. Смертник подорвал себя рядом с автобусами, в которых находились мирные жители, эвакуированные из зоны военного конфликта. По данным сирийских СМИ, жертвами теракта стали 70 человек — в основном женщины и дети.

Часть населения земного шара на этой неделе во всей полноте ощутила приближение конца света. Дональд Трамп в свойственной ему манере обратил свой взор на КНДР и заявил, что если руководство Северной Кореи будет испытывать баллистические ракеты, то вооруженные силы США ответят реальным ракетным ударом. Корейское руководство приняло вызов и заявило, что готово в ответ запустить ядерные заряды по базам США.

Риторика вождя Ким Чен Ына не остановила Трампа, и американский авианосец приблизился к берегам Кореи. Мир замер в нервном ожидании, а жители Северной Кореи начали публично прощаться с близкими, заявляя, что готовы умереть назло империалистам.

Лишь накануне предполагаемых учений американская сторона сообщила, что не будет наносить удар, а ограничится политикой экономического сдерживания Кореи. А когда корейская ракета взорвалась на месте старта при испытаниях, мир вздохнул с облегчением. Апокалипсис если не отменили, то, по крайней мере, перенесли.

В России

Кремль и правительство РФ в пятницу опубликовали декларации с данными о доходах первых лиц государства. Так, доходы президента РФ Владимира Путина в 2016 году фактически не изменились по сравнению с 2015 годом (8,86 млн против 8,89 млн в 2015 году) а премьер-министр Дмитрий Медведев, в свою очередь, несколько потерял в финансах (в 2015 заработок премьера составил 8,8 млн, а в 2016 – 8,6 млн рублей)

При этом самым богатым человеком в правительстве по итогам прошлого года стал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, который заработал 5,5 миллиарда рублей за прошлый год.

На этой неделе продолжилась череда громких арестов бывших региональных глав. Очередным фигурантом стал экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов. Спустя неделю после его освобождения с должности в отношении него возбудили уголовное дело. Экс-главу обвиняют в получении взятки в 250 млн рублей в обмен на предоставление сельхозпредприятию субсидии от правительства.

11 апреля россияне простились с поэтом Евгением Евтушенко. Гражданская панихида прошла в Центральном Доме литераторов. На церемонии присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр культуры Владимир Мединский, режиссер Марк Розовский, поэты Игорь Волгин, Евгений Попов, Лариса Рубальская, вдова Александра Солженицына Наталья Солженицына, скульптор Зураб Церетели.

В Карелии

Главное событие прошедшей недели для большинства россиян — безусловно праздник Пасха. В ночь на 16 апреля в соборе Александра Невского в Петрозаводске встретили праздник Христова Воскресения. В храме собрались сотни верующих. На праздничной службе присутствовал и врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Вместе с прихожанами и служителями церкви руководитель региона прошел крестным ходом вокруг собора.

Фото: «Республика»/Леонид Николаев Фото: «Республика»/Леонид Николаев Фото: «Республика»/Леонид Николаев Фото: «Республика»/Леонид Николаев

Неделя была отмечена проявлениями гуманности правосудия. Петрозаводский суд во вторник освободил из-под домашнего ареста экс-главу Роспотребнадзора Карелии. Анатолия Коваленко обвиняют в халатности, повлекшей смерть 14 детей на Сямозере. В четверг тот же суд не удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста экс-директора парк-отеля «Сямозеро» Елены Решетовой. Судья Мерков отправил ее под домашний арест до 18 июня.

Помимо этого «добро» на УДО получил Сергей Кучин, устроивший смертельное ДТП на набережной Варкауса. Он выйдет из колонии на год раньше срока.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков побывал на стройплощадке будущего Президентского кадетского училища. Строительство идет в штатном режиме. Как заявили строители, уже к маю на объекте завершатся все монолитные работы. В свою очередь Артур Парфенчиков назвал будущее образовательное учреждение не только градообразующим, но даже республикообразующим объектом.

Проверка темпов строительства кадетского училища. Фото: Николай Смирнов Макет строящегося Президентского кадетского училища в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Строительство кадетского училища в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Появилась ясность в судьбе исторического здания в центре Петрозаводска, где сейчас располагается гинекологическая клиника, а ранее оно принадлежало купцу Пименову. Здание не будут передавать в собственность Русской Православной Церкви. Информацию о том, что объект отдадут РПЦ, сегодня опроверг Госкомитет Карелии по управлению государственным имуществом и организации закупок.

Карельский бизнесмен Василий Попов задержан в Испании полицейскими. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на своего источника. Попов обвиняется на родине в мошенничестве и был объявлен в розыск, однако получил убежище в Финляндии.

Электролизную станцию на очистных сооружениях в столице Карелии планируют построить до 2019 года. Об этом шел разговор на совещании с врио главы республики Артуром Парфенчиковым в «ПКС-Водоканал». Сметная стоимость строительства — 83 миллиона рублей, зато можно будет очищать воду без использования жидкого хлора.