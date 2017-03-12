Неделя глазами «Республики»: приговор со снятием

Мир

Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе, тем самым поставив точку в политическом скандале, длящемся несколько месяцев. Сразу после этого в Сеуле начались многотысячные митинги сторонников и противников опальной главы государства. Двое участников массовых мероприятий погибли в ходе столкновений. Причиной политического скандала стала гадалка и близкая подруга президента Чхве Сун Силь. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что граждане страны, которые официально нигде не работают, смогут еще в течение года не платить сбор по новому закону. Сам декрет о «налоге на тунеядство», по словам Лукашенко, вероятно будет скорректирован, но не отменен. О каких именно корректировках идет речь, не сообщается. В 2015 году Лукашенко подписал декрет об обязательном сборе с тех, кто менее шести месяцев в году трудился на официальном рабочем месте. Сумма сбора составила около 360 белорусских рублей (11 тысяч российских рублей), его должны были уплатить более восьми процентов всех трудоспособных белорусов.

Россия

Курганский областной суд в понедельник отменил обвинительный приговор воспитательнице детсада Евгении Чудновец, которая была осуждена ранее на пять месяцев колонии за репост в интернете видеоролика с издевательствами над ребенком в детском лагере. Женщина уже вышла на свободу и успела поучаствовать в нескольких телешоу, причем визит на Первый канал закончился скандалом.

Русская православная церковь приняла решение 30 марта отмечать в России день святого Патрика (в месяцеслове РПЦ — святитель Патрикий), получившего особую известность в качестве небесного покровителя Ирландии. Новшество было принято на заседании в Даниловом монастыре в Москве под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Комиссия приняла решение после того, как заслушала рапорт митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя комиссии по составлению месяцеслова РПЦ, с предложением включить в месяцеслов имена древних святых, подвизавшихся в западных странах.

Карелия

Владелец ЦСК Евгений Михеев купил три автосалона в Петрозаводске. Автосалоны с инфраструктурой принадлежали крупнейшему автодилеру республики, компании «СТК», вынужденной распродавать имущество из-за долгов. За автосалоны и сопутствующую инфраструктуру Михеев заплатил 248 миллионов рублей.

Прионежский районный суд вынес приговор по делу о крушении самолета Ту-134. Подсудимые Эдуард Войтовский, Владимир Пронин и Владимир Шкарупа приговорены к пяти годам лишения свободно условно. Одновременно суд снял с них судимость по амнистии. Ранее они заявили о своей невиновности и предположили, что в трагедии виноват экипаж самолета. Авиакрушение унесло жизни 47 человек.

В Карелии могут возобновить программу «Школьное молоко». Эту возможность обсудили врио главы Карелии Артур Парфенчиков и директор комбината «Славмо» Сергей Масляков, который заявил, что завод может заняться поставками и даже самостоятельно развозить молоко в образовательные учреждения. Кроме того, программу предложили расширить, включив в список получателей продукта больницы и другие соцучреждения.

Карельский Минфин подвел итоги масштабного сокращения работников органов государственной власти, которое провели в 2016 году. Оказалось, что по всей республике сократили 204 чиновника и депутата.