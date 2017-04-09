Неделя глазами «Республики»: нет террору

Мир

В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийской авиабазе Шайрат, выпустив 59 крылатых ракет с кораблей в акватории Средиземного моря. Президент Дональд Трамп назвал эту атаку «пропорциональным ответом» на инцидент с применением химического оружия в провинции Идлиб, вину за который Вашингтон возлагает на Дамаск. Президент России Владимир Путин назвал действия США агрессией против суверенного государства.

В тот же день в толпу людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма въехал грузовик. Погибли четыре человека, еще 15 получили ранения. По данном делу задержаны пять человек, в том числе 39-летний выходец из Узбекистана. По данным полиции, мужчина выражал симпатии террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В воскресенье 9 апреля в церквях Египта с разницей в несколько часов прогремели два взрыва. По последним данным министерства здравоохранения Египта, жертвами терактов стали 44 человека, свыше ста пострадали.

Россия

Нашу страну также потряс теракт, произошедший 3 апреля в вагоне петербургского метро. В вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. В результате взрыва погибли 13 мирных граждан, пострадали более 50.

Еще один взрыв произошел 6 апреля в центре Ростова-на-Дону. В руках мужчины взорвалось самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик. Подозреваемого в организации взрыва задержали. Мужчина раскаялся и признал свою вину, назвав мотивом к совершению преступления ревность к женщине.

9 апреля на пятом этаже многоэтажки в Таганроге произошел взрыв бытового газа. Погибли два человека, еще двое пострадали и находятся в больнице. В результате ЧП повреждена внешняя стена, разрушены межкомнатные перегородки. По данным МЧС, частично разрушена кровля в квартире, где раздался взрыв.

Карелия

8 апреля жители Петрозаводска вместе со всей страной вышли на митинг против терроризма. На площади Кирова собрались около полутора тысяч человек. Скорбящим привязывали красные ленты на левую руку.

Сотрудники ГИБДД Карелии рассказали об изменениях в ПДД. Они обязывают иметь специальный знак при езде на шипованных шинах, в противном случае штраф составит 500 рублей. Однако, как сообщили в Госавтоинспекции, в ближайшее время штрафовать водителей за отсутствие знака не будут.

В Петрозаводске завершила работу комиссия, которая распределила федеральные деньги в рамках программы «Комфортная городская среда». Средства на благоустройство территории получит 41 двор. Победителей выбирали из 216-ти заявок. Решающим критерием при отборе стало согласие жильцов превысить минимальный процент софинансирования (три процента) и вложить больше собственных денег.