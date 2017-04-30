Неделя глазами «Республики»: нас не догонишь

Мир

24 апреля министерство внутренних дел Франции объявило предварительные данные первого тура выборов президента страны. Первым претендентом на пост главы государства стал лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон, который набрал около 24 процентов голосов. Марин Ле Пен получила чуть более 21 процента голосов и стала вторым кандидатом, прошедшим во второй тур. Третьим стал кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон. За него свои голоса отдали около 20 процентов избирателей.

28 апреля парламент Черногории проголосовал за вступление в страны в НАТО. За этот законопроект выступили 46 депутатов из 81. Оппозиция, которая в последние месяцы бойкотировала заседания парламента, во время голосования проводила акцию протеста у стен здания.

В Китае протестировали крупнейший в мире самолет-амфибию. Это воздушное судно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. AG600 может набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. Максимальный взлетный вес самолета составляет 53,5 тонны, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров. Кроме того, самолет может использоваться для наблюдений за морской средой, разведки месторождений полезных ископаемых, для пассажирских и грузовых перевозок.

В интернете опубликовали видео испытаний AG600.

Россия

В Сочи с 28 по 30 апреля прошел четвертый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при России. Автогонщики выступали на трассе «Сочи Автодрома». Соревнования посмотрели более 50 тысяч человек. Первое место этапа досталось финну Валттери Боттасу из команды Mercedes. Он получил главный приз Гран-при России из рук Владимира Путина.

Вторым и третьим в гонке финишировали гонщики Ferrari — немец Себастьян Феттель и финн Кими Райкконен. Российский пилот Даниил Квят финишировал двенадцатым.

В Сибирском федеральном округе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Огонь уничтожил почти 100 жилых домов в Иркутской области, Красноярском крае и Бурятии. Из пострадавших населенных пунктов эвакуировали 443 человека. Среди населения погибших и пострадавших нет. На тушении пожаров работают семь тысяч человек и две тысячи единиц техники.

По данным МЧС, чаще всего пожары возникают по вине местного населения из-за выжигания сухой травы. Распространению огня способствовали сухая жаркая погода и порывистый ветер.

29 апреля по всей России прошли предпраздничные субботники. Вместе с жителями страны на весеннюю уборку вышли и чиновники. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков вместе с членами правительства и сотрудниками администрации принял участие в благоустройстве и уборке парка у Вечного огня в Петрозаводске.

Карелия

Судьбу программы развития Карелии обсудили на заседании Госкомиссии в Москве. Участники встречи говорили о строительстве объектов здравоохранения и социальной сферы, Гоголевского моста, а также о перспективах карельских предприятий. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Федеральная целевая программа развития Карелии хронически недофинансируется, и потребовал от Минфина РФ исправить ситуацию.

Во вторник в столице Карелии прошел концерт легендарного армянского музыканта, мастера игры на дудуке, автора музыки к фильму «Гладиатор» Дживана Гаспаряна. Концерт собрал полный зал в Музыкальном театре. Все собранные средства будут переданы на благотворительность.

27 апреля Артур Парфенчиков встретился со студентами ПетрГУ. Руководитель региона рассказал, как учился, как работал дворником и гардеробщиком в бане, как ездил ловить киллера в Сан-Франциско. А еще говорили про спорт, деньги и доноров.