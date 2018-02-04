Неделя глазами «Республики»: мир, спорт, фронт!

Мир

В понедельник 29 января СМИ сообщили, что голливудская звезда Анджелина Джоли предложила членам Совета безопасности ООН посетить лагеря сирийских беженцев на Ближнем Востоке и найти способ завершить вооруженный конфликт.

— Мы никогда не должны забывать, что война началась с того, что сирийцы потребовали больших прав. Мир в их стране должен быть основан на этом, — приводит высказывания Джоли официальный сайт Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. По ее словам, мира в Сирии не добиться, если в стране будет царить безнаказанность за нападения на гражданское население, в том числе за пытки и химические атаки.

В соседней Финляндии подвели итоги президентских выборов. Действующий президент страны Саули Ниинистё одержал победу в первом туре. Отставание его ближайшего конкурента Пекки Хаависто от оппозиционного «Союза «зеленых» составило 50 процентных пунктов. Ниинистё участвовал в выборах как независимый кандидат.

Министерство финансов США опубликовало так называемый кремлевский доклад. В него вошли все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков и бизнесмены.

Всего в списке представлены имена 210 человек. Список не санкционный, никакие ограничения против его фигурантов автоматически не вводятся.

Россия

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса о предстоящих президентских выборах. На избирательные участки 18 марта собирается прийти 71 процент россиян. Этот показатель растет с декабря — тогда о намерении проголосовать заявляли 63 процента жителей России. Еще 10 процентов «скорее примут» участие, три процента «точно не пойдут» на участки, 11 процентов пока не определились.

За самовыдвиженца Владимира Путина планируют отдать голоса 70 процентов избирателей. За кандидата от КПРФ Павла Грудинина — 7,2 процента, лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 5,9 процентов россиян. Ксения Собчак на сегодняшний день набрала бы 1,2 процента голосов, остальные кандидаты — менее чем по одному проценту каждый.

Главным событием для страны стало оправдание российских олимпийцев в Спортивном арбитражном суде. Он удовлетворил апелляции 28 россиян, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил. В список оправданных вошли скелетонист Александр Третьяков, лыжники Александр Легков и Евгений Белов, конькобежка Ольга Фаткулина, саночник Альберт Демченко. Суд аннулирует санкции МОК, возвращая результаты спортсменов на Играх в Сочи.

Власти страны, тренеры сборной и сами спортсмены заявили о том, что будут бороться за возможность участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Оправданных олимпийцев поддержала вся страна. В субботу 3 февраля в городах России прошли митинги в их поддержку. Такая акция состоялась и в Петрозаводске. На площади Кирова прошло мероприятие под девизом «Вперед, Россия!». По предварительным данным, его посетило около четырех тысяч человек.

Карелия

В среду 31 января в карельском правительстве подвели итоги отбора по программе поддержки местных инициатив. Комиссия поддержала 70 проектов, которые получат субсидии в 2018 году. Всего на конкурс поступило 89 заявок, победителями стали заявки, набравшие от 81 до 100 баллов. В числе победителей все 7 заявок от Кондопожского района.

На совещании в Беломорске стало известно, что по поручению президента России Владимира Путина в городе создадут музей Карельского фронта. Экспозицию по истории самого протяженного фронта Великой Отечественной войны планируют разместить в здании штаба. Здесь в 1941-1944 годах располагалось командование Карельским фронтом.

В пятницу глава Карелии Артур Парфенчиков подписал соглашение с руководителем Сортавальского лесозавода. Общая цель — развитие лесопромышленного комплекса Карелии. В течение февраля подобные соглашения планируется заключить со всеми крупнейшими организациями лесопромышленного комплекса республики.