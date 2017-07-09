Неделя глазами «Республики»: место встречи

Мир

Главным событием мирового масштаба стал двадцатый по счету саммит «большой двадцатки», который проходил в немецком городе Гамбурге 7 и 8 июля. Лидеры стран-участниц G20 обсуждали вопросы борьбы с терроризмом, климатических изменений, свободных рынков, прозрачность финансов и борьбы с коррупцией.

Еще одной темой обсуждения стало сдерживание миграционных потоков. Участники саммита в очередной раз подчеркнули, что один из действенных методов борьбы с нелегальными мигрантами — гуманитарная и экономическая помощь тем государствам, откуда они едут.

Президент России в ходе саммита провел ряд важных переговоров. В частности, во время встречи японским премьером Синдзо Абэ была достигнута договоренность об организации чартерного авиарейса на Южные Курилы для бывших жителей этих островов.

На встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером Путин выразил надежду на то, что отношения между Россией и ЕС продолжат развиваться. Тот, в свою очередь, отметил важность диалога с Москвой. В разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин заверил, что Россия намерена придерживаться обязательств по климату, а также отметил качество двусторонних отношений.

Одним из самых резонансных событий саммита стала первая личная встреча президентов России и США, которая затянулась на два с лишним часа. По итогам встречи Владимир Путин провел пресс-конференцию. На ней он заявил, что считает возможным хотя бы частично восстановить отношения с США. Что касается самого Трампа, то, по словам Путина, его американский коллега — «конкретный абсолютно». Президент России добавил, что реальный Трамп очень сильно отличается от «телевизионного». Кроме того, лидер российского государства сообщил, что Трамп во время встречи с ним задал много вопросов, посвященных якобы вмешательству РФ в выборы в США. По мнению Путина, его коллега был удовлетворен полученными ответами. Президент вновь подчеркнул, что Россия не вмешивалась в выборы в США.

В дни проведения саммита в Гамбурге развернулись массовые беспорядки анархистов и антиглобалистов. Еще в четверг в них участвовали до 12 тыс. человек. В ночь на пятницу радикалы поджигали машины, выстраивали баррикады из подручных материалов, устраивали сидячие забастовки.

Члены немецкой организации «1000 форм» во время протеста против проведения саммита G20 покрылись серой глиной и изображали толпу зомби.

С начала саммита по подозрению в участии в массовых беспорядках были задержаны 290 человек, 144 из них взяты под арест, остальные ожидают избрания меры пресечения.

Россия

6 июля стало известно, что инфляция в июне ускорилась до 0,6%, годовая составила 4,4%. Для Центробанка это стало неприятным сюрпризом. Представитель ЦБ Игорь Дмитриев заявил ТАСС, что рост связан с удорожанием плодовоовощной продукции. При этом он не исключил, что инфляция в РФ в июле может замедлиться до 4,3% благодаря урожаю, в том числе картофеля.

В тот же день Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности восьмерых генералов МВД, МЧС и ФСИН, а также прокурора Бурятии и первого заместителя директора ФССП. Также президент произвел 14 назначений. Так, статс-секретарем — заместителем министра по чрезвычайным ситуациям назначен Олег Баженов, до этого занимавший должность замглавы МЧС. Назначены и прокуроры Республики Тыва, Новгородской области, Костромской области, а также Московский межрегиональный транспортный прокурор.

8 июля вся страна праздновала День семьи, любви и верности. Этот праздник приурочен к дню почитания святых Петра и Февроньи Муромских. Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час — 8 июля по новому стилю.

Основные празднества развернулись в городе Муроме. На нем присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев и его супруга, президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева. Завершился праздник концертом на набережной реки Оки с участием звезд эстрады и фейерверком.

Карелия

Одним из самых обсуждаемых событий недели стали археологические раскопки на площади Кирова в Петрозаводске. 5 июня с их результатами познакомился Артур Парфенчиков. Экспедицию по заказу республиканского минкульта проводил археолог Национального музея Марк Шахнович и студенты-практиканты исторического факультета ПетрГУ. Двухнедельная работа позволила вскрыть часть фундамента Воскресенской церкви 1800 года постройки, которая сгорела в 1924 году.

7 июля стало известно, что на трассе «Кола» в Сегежском районе медведица с медвежатами мешают дорожному движению. Как сообщали очевидцы, животное вело себя агрессивно, бросалось на машины. Последствия не заставили себя ждать: 8 июля животное, неожиданно выбежавшее на трассу, спровоцировало ДТП. Водитель и пассажир иномарки не пострадали, но машина получила серьезные повреждения.

В субботу 8 июля по всей Карелии прошел День единого приема граждан. В Петрозаводске и райцентрах вместе с главами местных администраций работали члены правительства республики и представитель региональных министерств и ведомств. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков провел личный прием в Лоухи и Кеми. Двое предпринимателей из поселка Чупа попросили помощи в создании необычного туристического кластера. Жители Лоухи пожаловались руководителю региона на затопленные квартиры. Врио главы Карелии выехал на место, осмотрел дом и дал поручение разобраться с ситуацией за неделю.