Неделя глазами «Республики»: уйти красиво

Мир

Вечером 26 сентября на военных складах министерства обороны Украины, расположенных вблизи поселка Калиновка, произошли взрывы. На арсенале площадью около 60 гектаров хранилось 188 тысяч тонн боеприпасов. Спасатели эвакуировали из зоны поражения более 30 тысяч человек.

28 сентября стало известно о смерти основателя известного мужского журнала Playboy Хью Хефнера. Он ушел из жизни на 92-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в окружении родных.

В 1953 году Хью Хефнер представил миру журнал Playboy и превратил компанию в один из самых известных в мире американских брендов в истории. Сегодня журнал выходит более чем в 20 странах, а продукции с торговой маркой компании продается каждый год на миллиард долларов США.

В воскресенье 1 октября в Каталонии начался референдум о независимости. Испанские власти объявили плебисцит незаконным. Население региона составляет около 7,5 миллиона, правом голоса обладают более 5,3 миллионов человек. Явка на референдуме в Каталонии к середине дня составила 50%. В ходе дня в Каталонии произошли стычки населения с полицией, пытавшейся остановить голосование. В результате пострадали не менее 400 человек.

Россия

В среду 27 сентября на объекте «Кизнер» в Удмуртии был уничтожен последний килограмм химического оружия в России. Таким образом, наша страна полностью выполнила взятые на себя обязательства по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Россия подписала Конвенцию 13 января 1993 года и ратифицировала ее 5 ноября 1997 года. В соответствии с ней страна задекларировала наличие почти 40 тысяч тонн химоружия и обязалась его полностью уничтожить.

В течение недели пять губернаторов — Нижегородской и Самарской областей, Ненецкого автономного округа, Красноярского края и Дагестана — написали прошения об отставке по собственному желанию. Экс-глава Самарской области 66-летний Николай Меркушкин был назначен специальным представителем президента России по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. О переходе на другую работу сообщил бывший руководитель Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. На возраст сослался 71-летний глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. После ухода в отставку он планирует заниматься научной и общественной деятельностью, вопросами просвещения и культуры.

Около 30 тысяч российских туристов не смогли вовремя вернуться с отдыха за границей из-за отмены рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа». Наибольшее количество из них задержались в Турции — около восьми тысяч человек. Чартеры начали отменять в конце предыдущей недели. Среди пострадавших от недобросовестного перевозчика есть жители Карелии. Семья Тихоновых из Петрозаводска прождала вылета сутки. На сегодняшний момент среди застрявших в Турции людей оказались главный редактор информационного агентства «Республика Карелия» Мария Морозова и корреспондент ТАСС в Карелии Игорь Лукьянов.

Карелия

В понедельник избранный глава Карелии Артур Парфенчиков прошел церемонию инаугурации. После принесения присяги новый руководитель региона Артур Парфенчиков обратился к собравшимся в зале Национальной библиотеки республики.

— Сегодня для меня главный день жизни. Доверие, которое мне оказал президент, подтвердили граждане. Хочу заверить, что буду трудиться в интересах всех жителей, какие бы политические взгляды они ни разделяли. Вступая в должность, полностью осознаю ответственность. Красивая, комфортная, сильная Карелия — наша общая задача, и мы ее решим.

В этот же день Артур Парфенчиков объявил новую структуру правительства Карелии. Часть ключевых лиц в органах исполнительной власти остались при своих должностях, однако многие руководители сменились. Так, первым заместителем главы — премьер-министром республики остался Александр Чепик. Вместо Юрия Савельева замом премьер-министра по экономическому развитию назначен Дмитрий Родионов. Ранее он возглавлял комитет по управлению госимуществом и госзакупкам Карелии. Новая фигура в карельском правительстве — Владимир Лабинов. Он возглавил Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии. Министром строительства, ЖКХ и энергетики стал Олег Ермолаев. Подробности о новой структуре исполнительной власти республики — в нашем материале.

В течение недели стало известно о еще нескольких назначениях в республиканских ведомствах. Артур Парфенчиков освободил от должности министра здравоохранения Ольгу Лазаревич и и.о. председателя госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгения Пыленка. Исполняющей обязанности министра здравоохранения назначена Марина Павловна Швец. Появилось новое ведомство — Министерство имущественных и земельных отношений. К нему перешла часть функций и полномочий упраздненного комитета по управлению госимуществом и госзакупкам. Указом главы Карелии обязанности министра имущественных и земельных отношений с 1 октября будет исполняет Сергей Щебекин.

На прошедшей неделе стало известно, что в октябре и ноябре 2017 года неработающие пенсионеры Карелии могут бесплатно слетать из Петрозаводска в Краснодарский край или Крым и обратно. Это стало возможным благодаря госконтракту с авиакомпанией «Сибирь», сообщили в пресс-службе правительства Карелии

В МВД Карелии в четверг выбирали лучшую сотрудницу. В Петрозаводске впервые прошел конкурс «Жемчужина МВД». Победу судьи отдали лейтенанту полиции Елене Тимошенко, которая покорила всех танцем под песню Бьорк. Вице-мисс стала инспектор по делам несовершеннолетних старший лейтенант Алеся Латыпова, которая не только станцевала, но и спела русскую народную «Вася-Василек».

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