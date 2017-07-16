Неделя глазами «Республики»: Кержаков попал

В мире

Внимание мировых агентств на этой неделе было приковано к Франции, где с двухдневным визитом находился президент США Дональд Трамп. Американский лидер с недавно избранным президентом Франции обсудили перспективы сотрудничества в Сирии, и итогом переговоров стали вполне позитивные для России новости. Во-первых, сам Макрон признал, что позиции Франции и России в последнее время сблизились, кроме того, Франция перестала считать уход Башара Асада с поста президента Сирии обязательным условием. Именно по этому вопросу у представителей стран коалиции и России ранее возникали споры. О поиске точек соприкосновения говорили и участники 7-го раунда межсирийских встреч в Женеве.

Пока с одной стороны идет потепление, похолодание затронуло международное экономическое сотрудничество. Немецкий концерн Siemens подал в арбитражный суд Москвы иск к «дочке» госкорпорации «Ростех» — компании «Технопромэкспорт». Иск связан с возможными поставками в обход санкций ЕС турбин Siemens для электростанций в Крыму. Их, якобы, поставили для Тамани, а потом перевезли в Крым. Доказательств этого у немецкой компании нет, но, судя по всему, это не повод отказываться от судебного разбирательства.

В России

Российские медиа на этой неделе облетела новость об инвалиде-колясочнике, которого приговорили к 4,5 годам лишения свободы за разбой. 28-летний Антон Мамаев полностью парализован, весит 18 килограммов, но при этом, по мнению судьи, мог с подельником не только отобрать мопед у двух взрослых людей, но и угрожал «прострелить ногу, запихнуть в багажник автомобиля и вывезти в лес». За Мамаева вступились представители Общественной палаты, российский омбудсмен Татьяна Москалькова, представители совета по правам человека, однако в судьбе инвалида пока поменялось немного. Его только перевели из СИЗО в больницу, подведомственную ФСИН.

Пресненский суд Москвы в среду вынес неожиданное решение по делу известного своим эпатажем бизнесмена Сергея Полонского: судья освободил его от наказания за мошенничество со средствами дольщиков из-за сроков давности. При этом Полонского признали виновным в преступлении. После выхода из-за решетки известный предприниматель пообещал «перевернуть мир» и заняться защитой прав бизнесменов.

В ночь на воскресенье скончался Владимир Толоконников, получивший всероссийскую известность своей ролью Шарикова в фильме «Собачье сердце». Легендарного актера, снявшегося более чем в 60 фильмах и сериалах, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

В Карелии

«Россети» намерены вложить 6 миллиардов в электроэнергетику Карелии. Соглашение об этом подписали власти Карелии и руководство «Россетей» 10 июля на Валааме. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков выразил надежду, что это решение станет локомотивом развития малого и среднего бизнеса республики.

Два спортивных центра построят в Петрозаводске. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о выделении земельных участков в столице Карелии для строительства регионального центра по спортивной гимнастике и спортивно-концертного комплекса «Карелия-Арена». По проекту, спортивно-концертный комплекс расположится на Комсомольском проспекте неподалеку от республиканского спортивного комплекса «Курган». Здание регионального центра по спортивной гимнастике появится на улице Повенецкой.

В Петрозаводске 12 июля открылся первый завод по производству корма для рыб. Практически все ингредиенты — российские. Открытие завода позволит снизить зависимость форелеводов от европейских производителей, говорят специалисты. Оборудование на предприятии рассчитано на выпуск 12 тысяч тонн корма в год.

Снимок известного футболиста Александра Кержакова, который тот выложил на своей странице в Instagram, стал причиной нешуточного скандала. На фотографии спортсмен продемонстрировал нескольких лососей, который поймал в Онеге, однако ловить эту рыбу здесь нельзя. Футболисту сообщили об угрозе штрафа, и тот извинился перед жителями Карелии и обещал выпустить в озеро несколько тысяч мальков лосося. Пользователи интернета уже отреагировали на эту ситуацию, пошутив, что Кержаков наконец-то «попал».

Депутаты Заксобрания Карелии провели последнюю перед летними каникулами сессию. На ней, в частности, приняли ряд законодательных актов по поддержке сельхозпроизводителей. Об итогах работы действующего созыва за последние шесть месяцев рассказали на большой пресс-конференции.

Современная школа с лифтами появится в поселке Ледмозеро в Муезерском районе в декабре. Предполагается, что в заведении будут учиться не только местные жители, но и дети из соседнего поселка Тикша. По словам министра образования Карелии Александра Морозова, ведомство уже прорабатывает вопрос транспортировки учащихся из Тикши в Ледмозеро. Стройплощадку на этой неделе осмотрел Артур Парфенчиков.

Строительство школы в Ледмозеро. Фото: Иа «Республика»/Николай Смирнов Строительство школы в Ледмозеро. Фото: Иа «Республика»/Николай Смирнов Строительство школы в Ледмозеро. Фото: Иа «Республика»/Николай Смирнов

Вепсскому национальному празднику «Древо жизни» исполнилось 30 лет. В минувшую субботу он в очередной раз прошел на берегу озера в селе Шелтозеро. На праздник в село приехали и первые лица республики.