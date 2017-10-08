Неделя глазами «Республики»: карельская свидетельница американской бойни

Мир

В Каталонии объявлены окончательные результаты референдума о независимости, состоявшемся 1 октября и признанным центральной властью Испании незаконным.

За выход из состава Испании высказались 2 миллиона 44 тысячи 38 человек из 2 миллионов 286 тысяч 217 проголосовавших – то есть 90,18 процента. Против проголосовали 7,83 процента (177 547 человек). Пустые бюллетени опустили в урну 1,98 процента участников плебисцита. Явка составила почти 43 процента от примерно 5 миллионов 300 тысяч имеющих право голоса, сообщило правительство автономной области.

Жители Каталонии, выступающие против отделения, в основном бойкотировали референдум.

Россия и Саудовская Аравия активизируют сотрудничество в различных сферах, в том числе в военно-технической. Таков ключевой итог государственного визита в Москву представительной делегации саудовского руководства во главе с королем Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, впервые побывавшим в нашей стране.

Устроивший бойню в Лас-Вегасе Стивен Пэддок оказался миллионером, заработавшим на азартных играх

«Стивен Пэддок <...> заработал как минимум пять миллионов долларов США в 2015 году», — сообщается в распространенном заявлении.

В минувшую пятницу заместитель шерифа полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл рассказал представителям прессы, что мотив бесчеловечного преступления, совершенного Пэддоком, до сих пор неизвестен.

Напомним, в ночь на 2 октября в Лас-Вегасе Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия из номера в гостинице по гостям фестиваля кантри-музыки под открытым небом.

В результате трагедии погибло 59 человек, более 570 человек были ранены. Сам Пэддок, по сообщению полиции, застрелился до того, как стражи порядка ворвались в его номер.

Напомним, «Республика» опубликовала свидетельство живущей в Лас-Вегасе уроженки Карелии об этом трагическом событии.

Россия

В минувшую пятницу здание Московской областной думы в Москве эвакуировали из-за анонимного звонка о бомбе. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Мособлдумы.

«Утром поступило сообщение об угрозе взрыва, всех сотрудников эвакуировали. Нас вывели. Мы где-то около получаса на улице находимся», — сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, всего было эвакуировано около 200 человек. «Весь аппарат думы сотни полторы-две. Плюс у нас в этот день проходит большая конференция, посвященная педагогическим вопросам в самом большом зале», — пояснили в пресс-службе. Сотрудников предупредили, что работа думы может не возобновиться в пятницу.

Ранее сообщалось, что 6 октября прошла эвакуация и в Доме правительства Московской области в Красногорске и две школы в Люберцах. В столице только за один час поступило около 35 сообщений о минировании зданий, в том числе школ, детских садов и управ.

Как сообщала «Республика», ФСБ обнаружила ответственных за ложные звонки о бомбах. Злоумышленниками оказались четверо россиян, которые сейчас находятся за границей.

Семнадцать иностранных летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль границ России в течение последней недели: два на арктическом, 15 — на западном стратегических направлениях, сообщила газета Минобороны РФ «Красная Звезда».

По данным российских военных, пять иностранных кораблей в течение недели вели разведку вдоль морских границ России.

Карелия

Правительство Карелии предлагает жителям республики назвать тех, кто достоин этого звания в этом году. Среди лауреатов чиновники надеются увидеть мастеров-профессионалов любой из отраслей экономики, промышленности и социальной сферы, общественных деятелей, военнослужащих, представителей культуры, искусства, науки, образования и других профессий, которые в 2017 году внесли существенный вклад в развитие Карелии. Ходатайства о включении граждан в число лауреатов необходимо направить на имя главы Карелии по адресу: Петрозаводск, пр. Ленина, д. 19.

Минимальная зарплата бюджетников в Карелии вырастет почти на треть. Соответствующее трехстороннее соглашение сегодня уже в восьмой раз подписали правительство Карелии, объединение профсоюзов и союз промышленников и предпринимателей. В соответствии с данным документом минимальный размер зарплаты бюджетников с 1 января 2018 года составит 10 тысяч рублей и увеличится на 30% по сравнению с действующим уровнем. Размер минимальной зарплаты для работников внебюджетной сферы с 1 января не должен быть ниже прожиточного минимума, установленного на 3-й квартал 2017 года.

СМИ: Андрей Нелидов заявил, что принял взятку за арендную плату. По версии следствия, экс-глава Карелии получил в качестве взяток более 4,5 миллиона рублей за возможность торговать на острове Кижи.