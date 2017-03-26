Неделя глазами «Республики»: бурлящая весна

В мире

Теракты для Европы становятся обыденностью. В годовщину нападения на Брюссельский аэропорт (22 марта 2016 года погибли больше 30 мирных граждан) 52-летний Халид Масуд на машине протаранил пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне, а затем врезался в ограду около британского парламента. В итоге теракта погибли шесть человек. Ответственность на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Очередной громкий скандал произошел в Киеве. В центре столицы Украины был застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков. На родине он был обвинен в мошенничестве, и его объявили в розыск. Не дожидаясь ареста, он уехал на Украину и принял гражданство этой страны. Спустя несколько месяцев на выходе из отеля его застрелил бывший боец Нацгвардии, для которого это нападение также стало роковым. Охранник Вороненкова также получил ранения, но смог застрелить нападавшего. Громкое убийство дало повод России и Украине обменяться обвинениями в причастности к устранению экс-депутата.

Украина стала инициатором еще одного конфликта, также связанного с Россией. Наша певица Юлия Самойлова, которую отправили выступать на «Евровидении», похоже, не сможет этого сделать. Финал конкурса проходит в Киеве, однако украинские власти намерены отказать Самойловой во въезде в страну из-за того, что та побывала в Крыму без разрешения Украины. Вместо этого Самойловой предложили выступить по телетрансляции, однако представители певицы от такого предложения отказались, а некоторые депутаты и вовсе предложили бойкотировать «Евровидение», отказавшись от трансляции конкурса в России.

Акция протеста против «закона о тунеядстве» прошла в Минске. Вышедшим на улицу протестующим не дали пройтись маршем по центральной улице. Точного числа задержанных назвать в милиции не смогли, а руководство Белоруссии попыталось представить ситуацию как попытки неких внешних сил дестабилизировать ситуацию. Впрочем, часть экспертов считают, что причины протестов чисто экономические, вызванные тяжелым финансовым положением населения.

В России

Трагедия произошла на этой неделе в Чечне. Шесть военных погибли и еще трое получили ранения при нападении боевиков ночью в пятницу на воинскую часть Росгвардии. Все шесть террористов-смертников были нейтрализованы. Ответственность за нападение взяло на себя все то же запрещенное в России «Исламское государство».

Академия Наук не смогла выбрать своего президента. Общее собрание РАН, ее высший орган управления, проголосовало за перенос выборов президента РАН на осень, они должны пойти не позднее конца ноября. Прежний президент Академии, Владимир Фортов добровольно покинул пост, исполняющим обязанности стал вице-президент Валерий Козлов. В течение ближайших 6 месяцев президиум должен переработать систему выборов президента РАН, сделав ее более прозрачной.

В воскресенье по всей стране прошли акции протеста против коррупции. В каких-то городах митинги были санкционированы, в каких-то нет. В Москве на несанкционированной акции были задержаны 500 человек. Среди прочих — известный оппозиционер Алексей Навальный.

В Карелии

С 4 апреля из Петрозаводска в Москву начнут летать самолеты авиакомпании S7 Airlines. Об этом стало известно 20 марта на встрече представителей региональных Министерства культуры и Госкомтранса с представителями туриндустрии в Петрозаводске. Помимо прочего, в перспективе могут появиться прямые рейсы в Симферополь, а пока авиакомпания предлагает стыковочные рейсы по единому билету.

Позже на неделе руководитель Росавиации Александр Нерадько и врио главы Карелии Артур Парфенчиков провели в аэропорту «Петрозаводск» совещание о дальнейшей модернизации воздушной гавани. Они обсудили строительство современного аэровокзала, которое планируется начать в этом году. Кроме того, в рамках третьего этапа реконструкции будет установлено новое радиотехническое оборудование.

Мэрия Петрозаводска озаботилась огромными лужами на дорогах, которые мешают и водителям и пешеходам. По данным Ирины Мирошник, «озера» на проезжей части появляются из-за того, что на некоторых участках дренажных систем либо нет, либо они неисправны.

— Муниципальное учреждение ЦРСУ имеет канаво-промывочную машину. Эта техника работает в круглосуточном режиме, — сказала Мирошник. – Она откачивает воду, но через 15 минут вся эта полость опять заполняется водой. И технику приходится использовать вновь.

Сизифов труд коммунальщиков прекратило, но лишь частично, начавшееся похолодание.

Петрозаводский суд отклонил предложенную приставами схему сноса «Невского пассажа». Судья Гадючко не удовлетворила иск ФССП, представители которой просили изменить порядок и способ исполнения решения о демонтаже скандально известной пристройки.

Митинг против коррупции прошел в Петрозаводске одновременно с аналогичными акциями, организованными по всей стране. В столице Карелии он был не согласован, и, по данным очевидцев, стражи порядка увели в служебные машины нескольких протестующих с плакатами.

Казус в руководстве «Кареллеспрома» наконец-то разрешился. Врио генерального директора предприятия стал Павел Дегтярев. К таком решению пришли участники совета директоров «Кареллеспрома». Напомним, ранее собрание акционеров не утвердило в должности экс-министра экономического развития Карелии Олега Арминена, однако он отказался передавать ключи бывшему директору, сохранившему свой пост. В итоге после переговоров с собственниками был назначен новый директор, однако, чтобы избавиться от приставки «и.о», Дегтяреву нужно согласие совета акционеров, которым снова придется собираться.