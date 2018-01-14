Неделя глазами «Республики»: первая рабочая

Мир

8 января в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Лучшей драмой по версии Голливудской ассоциации иностранной прессы стал фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха. Он же получил награду за лучший сценарий.

Лучшим режиссером признали Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды». За музыкальное сопровождение к этой работе награду получил композитор из Франции Александр Деспла. Лучшим драматическим актером стал Гари Олдман за роль в картине «Темные времена». Лучшей актрисой названа Фрэнсис Макдорманд за роль в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Российская лента «Нелюбовь» Андрея Звягинцева осталась без наград.

Отметим, что гости пришли на церемонию вручения в костюмах черного цвета. Таким образом они присоединились к движению «Время вышло», направленному на защиту от сексуальных домогательств и дискриминации в киноиндустрии.

В субботу на Гавайях было распространено сообщение, что в сторону штата летит баллистическая ракета, людей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Позднее Тихоокеанское командование ВС США объявило, что это сообщение было отправлено по ошибке.

Американский телеканал CNN назвал имя самого богатого человека в истории. Им стал основатель компании, продающей товары и услуги через Интернет, Amazon Джеффа Безоса. По данным агентства Bloomberg его состояние на 9 января 2018 года оценивается в 105 миллиардов долларов.

Безос побил рекорд, установленный основателем Microsoft Биллом Гейтсом, капитал которого ненамного превышал 100 миллиардов долларов в 1999 году. Однако после этого он начал падать и, по последним данным, составляет 93,3 миллиарда долларов.

США страдают от аномальных холодов. В национальном парке в Северной Каролине несколько аллигаторов вмерзли в лед из-за аномально холодной погоды. Рептилии впали в спячку, высунув нос наружу, чтобы можно было дышать. Животные при этом понижают температуру тела и замедляют обмен веществ. Когда лед растает аллигаторы начнут терморегуляцию своего тела.

В последние недели на восточном побережье США установилась морозная погода. В некоторых городах температура воздуха опустилась до минус 30 градусов, погибли десятки человек.

Россия

ЦИК РФ завершил прием документов у кандидатов, желающих вступить в борьбу за пост президента России. К предвыборной гонке допускаются 20 человек, но окончательный состав участников станет известен к 10 февраля.



Правительство России Документы в ЦИК подали 15 самовыдвиженцев, при этом только двум из них — президенту РФ Владимиру Путину и депутату Костромской облдумы Владимиру Михайлову — было разрешено открыть избирательный счет и начать сбор подписей. Остальные получили отказы из-за допущенных при выдвижении нарушений или ограничения пассивного избирательного права.Правительство России утвердило правила субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам для семей с детьми. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно нововведениям, покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 родился второй или третий ребенок, могут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки до уровня 6 процентов годовых.

Министерство труда разрешило чиновникам не указывать сведения о криптовалютах. Обновленные рекомендации о декларациях за 2017 год опубликованы на сайте ведомства.

Российским законодательством статус биткоина и других криптовалют не установлен, соответственно, не регулируется их оборот и налоговые вопросы. Минфин в ноябре 2017-го указывал, что граждане могут самостоятельно высчитывать НДФЛ при своих операциях с биткоинами и подавать эти сведения в налоговую инспекцию.

С 1 по 8 января россияне потратили 920 миллиардов рублей, из них 23 миллиарда — в сети. Об этом сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли.

Новогодние расходы россиян в 2018 году выросли на 7 процентов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (860 миллиардов рублей). Покупки в интернете увеличились на 22 процента. Наибольшим спросом пользовались бытовая техника и электроника, ювелирные украшения и верхняя одежда. В интернете россияне чаще покупали продукты питания и готовую еду, смартфоны, «умные часы», наушники, а также товары для дома и мебель.

Карелия

Новый региональный телеканал «САМПО ТВ 360°» начал работу в Карелии. В начале своего существования телеканал будет доступен в интернете на сайте информационного агентства «Республика», на других популярных республиканских сайтах и в соцсетях.

Житель карельского города Сортавала прославился на всю страну,после того как спас провалившуюся под лед собаку. Видео и описание случившегося опубликовано в паблике «Вести Приладожья» во «ВКонтакте».

Петрозаводчанин Алексей Соловьев собрал вездеход, способный ездить по лесам и болотам и даже плавать по воде. Машину высокой проходимости под названием PTZavr он сконструировал, чтобы ездить за город.

Крещенские купания в Петрозаводске оказались под угрозой из-за отсутствия льда на озере, но все-таки могут состояться, несмотря на запрет выходить на лед. Организатор праздника предложил оригинальное техническое решение для устройства иордани.

Минимальная заработная плата в Карелии с 1 января 2018 года составит 10 тысяч рублей с увеличением на районный коэффициент (15-40%) и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера (до 50-80%). Такое решение прописано в новом соглашении о минимальной заработной плате между представителями профсоюзов, работодателей и правительства республики.