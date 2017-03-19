Неделя глазами «Республики»

Мир

Евроскептики потерпели поражение на первых в 2017 году серьезных выборах в одной из стран Евросоюза. Речь идет о парламентских выборах в Нидерландах, одним из главных фаворитов которых считалась ультраправая «Партия свободы». В результате политическое объединение Герта Вилдерса получило лишь 20 мест против 33 мандатов, доставшихся правящей Народной партии за свободу и демократию. С учетом того, что союзники последней получили практически все остальные места в парламенте, националистам из «Партии свободы» будет весьма непросто повлиять на принятие важных законопроектов. Отметим, что прошедшие в Голландии выборы многие эксперты называют репетицией перед выборами президента Франции, где также прогнозируется острое соперничество между либеральными кандидатами и представителем националистической оппозиции в лице Марин Ле Пен.

Любителей футбола продолжает удивлять нынешняя Лига чемпионов. На прошлой неделе маленькое чудо сотворила «Барселона», сумевшая после гостевого поражения 0:4 обыграть французский ПСЖ со счетом 6:1 и выйти в одну четвертую финала. 14 и 15 марта сюрприз болельщикам преподнесли сразу две команды, не считавшиеся фаворитами в своих противостояниях. Сначала «Монако» смог с нужным счетом переиграть «Манчествер Сити» (3:1 при гостевом поражении 3:5), затем прошлогодний чемпион Англии «Лестер», переживающий ренессанс после смены тренера, оставил за бортом главного клубного турнира Европы куда более сыгранную, казалось, «Севилью» (2:0). Страшно представить, что принесут нам четвертьфинальные матчи — такие, например, как «Реал» — «Бавария» или «Барселона» — «Ювентус». Ждать осталось недолго: первые игры пройдут 11 апреля.

В США умер музыкант Чак Берри. Один из родоначальников рок-н-ролла скончался в возрасте 90 лет в своем доме в штате Миссури. По информации CNN, из дома музыканта был сделан звонок в службу неотложной медицинской помощи. Прибывшие по вызову врачи нашли Берри в бессознательном состоянии, однако им не удалось спасти ему жизнь. Причина смерти не уточняется.

Россия

Минтруда представил график выходных и праздничных дней на 2018 год. В соответствии с ним новогодние праздники продлятся с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018-го. Длинные выходные также планируются с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая и с 3 по 5 ноября. Один выходной день ждет россиян 9 мая.

Известный хоккейный тренер и телекомментатор Сергей Гимаев скончался в возрасте 62 лет. Во время матча ветеранов хоккея в Туле он почувствовал себя плохо, спасти его не удалось. Гимаев начал карьеру игрока в СКА из Куйбышева. В 1976 году перешел в столичный ЦСКА, в составе которого он стал восьмикратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР. Завершил карьеру в 1986 году, будучи игроком ленинградского СКА. Всего в чемпионатах СССР сыграл 305 матчей и забил 45 голов. После окончания карьеры игрока работал с юношескими сборными страны. Был признан заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером России. В последнее время выступал на телевидении в качестве хоккейного эксперта и комментатора.

Карелия

Карельское правительство продало гостиницу «Гостеприимство», расположенную в Петрозаводске. Отныне здание и одноименное ООО принадлежат известному ресторатору Александру Лукьянову, владельцу сети баров «Нойбранденбург» и кофейни Kaffee haus.

Следствие назначило экспертизу по уголовному делу Соломенского моста, по итогам которой его эксплуатация может быть запрещена. Когда именно завершится процедура, пока неизвестно. Сейчас следователи и эксперты решают вопросы, касающиеся конкретных методов ее проведения.

Главной темой вторника стала новость о том, что бывший министр экономического развития Карелии оккупировал кабинет директора «Кареллеспрома». Олег Арминен, в феврале ставший врио директора этой организации, должен был сдать полномочия и передать дела прежнему руководителю предприятия, однако вот уже два дня не допускал его до работы. В ситуацию вмешались акционеры предприятия — правительство республики и холдинг Segezha Group. На следующий день стало известно, что новым руководителем компании станет подполковник полиции в отставке Павел Дегтярев.

В конце недели благополучно разрешилась ситуация, сложившаяся вокруг Сунского бора. Как сообщил на своей странице в Facebook Артур Парфенчиков, 17 марта в Министерство природы пришло заявление от предпринимателя Игоря Федотова, в котором тот просит прекратить право компании «Сатурн Нордстрой» на пользование недрами на территории бора. Это повлечет за собой расторжение договора аренды земельного участка.

Фото на главной: «Комсомольская правда».