Перерасчет пенсии: кому выгодно?

Слухи о прибавке к пенсиям за «советских детей», активно будоражившие людей старшего поколения летом 2017 года, оказались не беспочвенными. Однако условия, при которых размер пенсии при ее перерасчете увеличится, а не наоборот, оказались подходящими не для всех. Статистика примерно 1 к 10. У этого одного из десяти должна была быть в СССР очень низкая зарплата, много детей и приличный стаж работы.

Это навскидку. О нюансах перерасчета «Республике» рассказал Николай Левин, управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Карелии.

Чтобы понимать суть дела, нужен небольшой ликбез.

Порядок получения пенсионных прав при выходе на заслуженный отдых определен федеральным законом №400 «О страховых пенсиях», действующим с 1 января 2015 года. В нем обозначен ряд страховых и нестраховых периодов в трудовой биографии человека, которые могут быть учтены при оценке его пенсионных прав. К нестраховым периодам относится время декретного отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет, служба в армии, уход за инвалидами I группы, ребенком-инвалидом и человеком, достигшим 80 лет. В ряде случаев учет нестраховых периодов дает человеку больше пенсионных баллов, чем их учет в качестве периодов работы.

Теперь поговорим о конкретике.

— Как на самом деле декретный период или служба в армии могут повлиять на расчет страховой пенсии?

— За период ухода за первым ребенком за год мы будем начислять 1,8 пенсионных баллов, за уход за вторым ребенком — 3,6 балла, а за третьего и последующих детей будет начислено 5,4 пенсионных балла. При этом период ухода не должен превышать 6 лет. За год службы в армии по призыву человек может получить 1,8 балла, столько же за уход за 80-летним гражданином.

Те, у кого вообще не было дохода в период ухода за престарелыми или инвалидами, могут также учесть этот период. За каждый год им будет начислено по 1,8 балла. В Карелии доплата к пенсии составит 1680 рублей в месяц.

— 1,8 балла — это сколько в рублях?

— Примерно 141 рубль.

Стоимость одного пенсионного балла с 1 апреля 2017 года — 78,58 рублей. За один год ухода за первым ребенком начисляется 1,8 баллов, то есть 141,44 руб. За полтора года ухода выйдет 212,17 рубля. За год ухода за вторым ребенком начисляется 3,6 балла — 282,89 рублей. За полтора года декретного отпуска выйдет 424,33 руб. За один год ухода за третьим ребенком положено 5,4 балла — 424, 33 рубля. За полтора года ухода — 636,5 рублей.

— Почему нельзя это высчитывать автоматически?

— Перерасчет имеет заявительный характер, каждый лично должен подать заявление с просьбой пересчитать пенсию с учетом нестраховых периодов. Только сам человек может нам предъявить документы, которые могут повлиять на решение по изменению размера пенсии — свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей.

Как правило, во времена Советского Союза в трудовую книжку не записывался период ухода за детьми, если человек не прекращал работать на предприятии. Записи были только у тех, кто не работал — этот период у них, как правило, учтен. Есть те, кто родил ребенка и не выходил в декретный отпуск. В этих случаях можно пересчитать размер страховой пенсии. Если период был взят в учет, мы все равно проводим ревизию пенсионного дела.

Нюансы есть в расчете пенсий для жителей Карелии. Тут нужно учитывать то, что у нас возможен досрочный выход на пенсию при наличии 20-летнего стажа. Кроме того, на пенсию может повлиять повышенный размер фиксированной выплаты. Если заменить страховой период на нестраховой, то может не хватить стажа для повышенного размера пенсии. И что тогда выгоднее?

Для того чтобы принять решение, нужно придти к нам и получить консультацию. Если окажется, что это выгодно, можно подавать заявление. В любом случае, пересчет не повлияет на уменьшение пенсии.

— Как записаться на консультацию в Пенсионный фонд?

— У нас работает предварительная запись по телефонам (79-52-08, 79-52-08), можно записаться через Интернет. Если у вас есть личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России, можно подать заявление в электронном виде — вообще никуда ходить не надо. И так же в течение 5 дней заявление будет рассмотрено.

— Закон о страховых пенсиях принят давно, с чем же тогда связан ажиотаж вокруг перерасчетов?

— Ажиотаж был в августе, но сейчас его нет. В августе прошла провокационная кампания по стране: пенсионерам не доплачивают! Все ринулись это выяснять. По статистике, за август 2017 года в Карелии перерасчет страховой части пенсии оказался выгоден только 7% обратившихся пенсионеров.

— Как будут индексироваться пенсии в 2018 году?

— Планируется индексация пенсий на 3,7% у неработающих пенсионеров. Она пройдет с 1 января 2018 года. С 1 апреля 2018 года планируется индексация социальных пенсий на 4,1%. Из плюсов: размер индексации (3,7%) будет превышать процент инфляции (3,2%), индексация пройдет не в феврале, как было прежде, а в январе. Из минусов: пока в проекте бюджета на следующий год не планируется индексация пенсий для работающих пенсионеров.

— Как, по-вашему, будет ли в ближайшее время повышаться пенсионный возраст?

— Я думаю, что в ближайшие пять лет ничего не поменяется. Но это мое личное мнение.