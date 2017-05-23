В проекте ОНФ «Карта убитых дорог» участие может принять каждый. Для этого на сайте проекта нужно отметить дорогу, которая требует ремонта. Чем больше людей отметят участок дороги, тем лучше (для проекта, не для дороги). Сейчас в Петрозаводске отмечено более 60 участков магистралей и перекресток Герцена и Ленина – один из набравших больше всего замечаний. Длина ямы – больше 5 метров. И Герцена, и Ленина стоят на гарантии, но заставить дорожников устранить яму мэрия не может.

Главный инженер проекта ОНФ Николай Мальков приехал в Петрозаводск со специальным инструментом для измерения ям. С виду обычный кусок доски имеет длину 60 см, ширину — 15 см, а высоту 5 см. Это именно те габариты, которые не должна превышать дорожная яма. Если «калабашка правды», как выражается Мальков, помещается в яме, значит, ту нужно заделать в 10-дневнвый срок. В яме на перекрестке Герцена и Ленина таких «калабашек» можно уложить сразу несколько в ряд.

— Участок дороги гарантийный, но после того, как дорога была сдана, здесь проводились несанкционированные земляные работы. После которых должным образом не было восстановлено дорожное покрытие, — объяснил происхождение ямы оказавшийся на месте начальник дорожного отдела Петрозаводска Вячеслав Пухач.

Кто рыл здесь яму и кто заделывал асфальт, в мэрии не знают. Очевидно, это сделали те, чьи сети пролегают под этим участком, но, как говорится, не пойман — не вор. Судя по статистике, такие дела для стражей порядка оказываются подчас нераскрываемыми.

— Материалы возвращаются из-за того, что не удалось установить вину, — пожаловался Пухач активистам ОНФ.

Судя по карте, самой проблемной дорогой петрозаводские автомобилисты считают участок Карельского проспекта в районе пересечения с улицей Торнева. В прошлом году одну часть улицы отремонтировали, а до это руки так и не дошли. В итоге ям тут несчитанное количество, и в каждую можно укладывать «калабашки» чуть ли не десятками.

— Мы не можем проверить все участки. Мы проверяем самые острые моменты и смотрим, как власть реагирует на эти моменты, потому что мы с ними встречаемся и узнаем их планы, — объясняет логику проекта «Карта убитых дорог» Николай Мальков.

По сути, этот проект — интерактивная наглядная карта для власти, показывающая, куда необходимо вкладывать средства дорожного фонда. В региональном комитет, отвечающем за содержание транспортной инфраструктуры, такой проект уже оценили.

— Мы идем в тесном тандеме, получаем соответствующую информацию, при распределении средств на дороги, будем акцент делать на эти рейтинги, — сообщил руководитель республиканского комитета по дорожному хозяйству Евгений Пыленок.

Плохие дороги можно связать с отсутствием финансирования, но новый руководитель комитета уверен: даже тех средств, которые выделяются, может хватить на поддержание дорог в сносном состоянии, если их тратить с умом.

— Когда федеральный бюджет выделяет Карелии деньги на приведение дорожной сети в порядок, сами средства используются очень неэффективно. Контроля как такового нет. Благодаря ОНФ мы пытаемся его усилить.

Пример с перекрестком Герцена и Ленина, где яму на гарантийной дороге придется устранять за бюджетный счет, не единственный. Сейчас мэрия Петрозаводска судится с подрядчиком «Ремстройкомплект», который посчитал, что отремонтированные им дороги рассыпаются из-за плохого ухода. Гарантию на работы в договоре можно прописать, но вот заставить подрядчика исправить недочеты сложнее. Дело затягивается в суде на долгие месяцы, а в это время городские власти штрафуют за неисполнение предписаний ГИБДД.

— Будем налаживать контроль. Сейчас нами разработан проект типового договора на содержание, строительство и реконструкцию дорог. Получили согласования от всех ведомств. Будем эти договорные отношения брать за основу, рекомендовать и направлять в местные органы власти, — рассказал Евгений Пыленок.

Типовой проект предусматривает более тщательный отбор кандидатов на дорожный ремонт, а также регламентирует выбор предприятий для субподряда. Проще говоря, компания, выигравшая конкурс у администрации, не сможет нанять фирму-однодневку для проведения работ. Кандидатов нужно будет согласовывать с заказчиком.

Ищут в региональном комитете и финансовые резервы, которые можно пустить на ремонт магистралей. В частности, Минфину предложено передавать часть средств от налога на землю на дорожные расходы. Предполагается, что это позволит привлекать 200-300 миллионов рублей ежегодно.