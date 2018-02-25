Главное за неделю: Родина, честь и слава!

В мире

Последний день Олимпийских игр принес России золото в хоккее. Наши хоккеисты впервые в истории современной России стали олимпийскими чемпионами. В овертайме финального матча «золотой гол» забил Кирилл Капризов. Счет матча: 4-3.

На церемонии награждения российских хоккеистов после финального матча между нашей командой и сборной Германии, который завершился победой россиян со счетом 4:3 в овертайме, новоявленные чемпионы Олимпиады исполнили гимн России под музыку олимпийского гимна.

Впрочем, неделя оказалась горячей не только по части спорта. Политические страсти продолжают бушевать на Украине. В МИД России заявили, что подписанный президентом Украины 20 февраля закон о реинтеграции Донбасса «фактически перечеркнул минские соглашения». Об этом говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России на сайте ведомства, передает РБК.

Согласно вступившему в силу документу, Россия объявляется «страной-агрессором», а территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР — «оккупированными» Россией территориями. В законе указывается, что Киев может предпринимать все необходимые действия, включая военные, чтобы оказать сопротивление «агрессии Москвы». По словам Порошенко, закон не затрагивает международных обязательств Украины, в том числе минские договоренности.

Возможность введения дополнительных санкций в отношении России рассматривают в Вашингтоне. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленных представителей американской администрации, пишут Известия.

Источники рассказали агентству, что решение о принятии новых санкций не должно быть политизировано. Обсуждения ведутся за закрытыми дверьми, предлагается введение новых санкций в отношении тех, чьи имена содержатся в так называемом кремлевском списке, ранее опубликованном США.

«Кремлевский список», в который внесены все члены правительства РФ, руководство администрации президента, руководители ряда государственных корпораций и банков, бизнесмены, минфин США опубликовал в конце января.

Кибернетические атаки для достижения политических, экономических и других целей регулярно проводят Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Об этом говорится в докладе Совета экономических консультантов при Белом доме, сообщает «Комсомольская Правда».

Американские специалисты представили свой список кибернетических угроз, поделив их на шесть больших групп. В первую, самую большую, вошли отдельные страны. РФ, КНР, Иран и КНДР определены как «главные стороны».





В России

Регионы России празднуют День защитника Отечества массовыми акциями памяти, флешмобами, спортивными турнирами и соревнованиями, концертами, выставками и закладкой кораблей. О том, как в стране поздравляли защитников родины и вспоминали отдавших за нее жизнь, — в материале ТАСС.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству ежегодно выделять не менее пяти миллиардов рублей на поддержку лучших проектов общественных пространств в малых и исторических городах. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на официальном сайте Кремля, сообщает РИА «ФАН».

«Предусматривать, начиная с 2018 года и в период 2019-2021 годов, выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере не менее пяти миллиардов рублей ежегодно на поддержку проектов», — указано в документе.

Речь идет о выделении грантов (в размере от 30 до 100 миллионов рублей) на благоустройство, которые в 2018 году получат 60 городов.

Вице-спикер Государственной Думы РФ Ольга Епифанова предложила создать министерство по развитию Севера, передает ИА «СеверПресс»

«Необходимо создать не министерство развития Арктики, а именно министерство по развитию Севера. Арктика не полностью захватывает регионы, поэтому новый федеральный орган должен работать и с Севером, и с Крайним Севером, и с приравненными к ним территориями», — уточнила она.

В Карелии

Без сомнения,центральным событием недели в Карелии можно также считать праздник Дня защитника отечества. В столице Карелии у «Вечного огня» прошла торжественная церемония возложения цветов. К мемориалу пришли десятки петрозаводчан, среди них – представители власти, ветераны и офицеры действующей армии.

Поздравить горожан с 23 февраля пришел глава Карелии Артур Парфенчиков. В своем выступлении он вспомнил о событиях столетней давности, когда возникла угроза независимости страны. Тогда в кратчайшие сроки удалось создать боеспособную армию, которая стала поистине народной. Также руководитель региона напомнил о самом ярком событии минувшего века – победе в Великой Отечественной войне.

— Благодаря беспримерному труду народа и новым поколениям военнослужащих уже десятки лет мы и наши дети живем под мирным небом, — сказал Артур Парфенчиков. – Я хотел бы от всех нас низко поклониться ветеранам войны и военной службы за их героизм, за то, что они не только отстояли независимость Родины, но и воспитали новое поколение воинов, которыми мы гордимся.

«Группа Баренц» и ООО «Рыботорговая сеть» построят два завода по переработке пикши и трески на промплощадке бывшего хлебозавода Кондопоги. Общий объем инвестиций составит 1 миллиард 800 миллионов рублей. Как рассказал гендиректор «Группы Баренц» Илья Раковский, на строительство будут привлечены кредиты Сбербанка. В настоящее время выделены земельные участки и начались подготовительные работы по установке фундамента. Заводы планируется открыть в 2020 году.

Почти 140 миллионов потратят на программу «Комфортная городская среда» в Карелии в этом году. Глава Карелии указал в постановлении суммы, которые пустят на благоустройство в каждом районе Карелии.

Согласно документу, Петрозаводск получит из общей суммы почти 35 миллионов рублей. Далее в документе указаны суммы, которые получат районы. Так, Костомукша получит примерно 3,9 млн руб., Беломорский район — 5,9 млн руб., Калевальский — 5,8 млн руб., Кемский — 6,2 млн руб., Кондопожский — 5,9 млн руб., Лахденпохский — 1,9 млн руб., Лоухский — 7 млн руб., Медвежьегорский — 7,5 млн руб., Муезерский — 3,8 млн руб., Олонецкий — 8 млн руб., Питкярантский — 6,3 млн руб., Прионежский — 5 млн руб., Пряжинский — 4,4 млн руб., Пудожский — 7,5 млн руб., Сегежский — 8,2 млн руб., Сортавальский — 10,7 млн руб., Суоярвский — 6,3 млн руб.

Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети о ходе работ по строительству перинатального центра в Петрозаводске. Так, в настоящее время завершаются отделочные работы, оснащение центра мебелью и техникой. По словам главы Карелии, в марте начнут запускать и настраивать медицинское и техническое оборудование, обучать медперсонал.

Самый большой объем незавершенных работ остается на отдельно стоящем здании пищеблока, отметил в сообщении Артур Парфенчиков. Этот объект планируют завершить к середине апреля.

— При наличии вопросов по выплате заработной платы прошу работников, занятых на стройке, направлять информацию на личную страницу вице-премьеру И.Ю. Корсакову. Сейчас всем субподрядным организациям деньги перечисляются непосредственно генподрядчиком «РосТехнологии «Соцстрой», — написал глава Карелии.