Главное за неделю: Путин в купели

В мире

Украинский парламент принял законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Законопроект называет территории Донецкой и Луганской народных республик «оккупированными территориями», Россию «оккупантом» и официально закрепляет понятие «российская агрессия». Меры по реинтеграции региона сводятся к силовому сценарию и политико-дипломатическому давлению на Россию, сообщает ТАСС

Пятеро вооруженных боевиков напали на Intercontinental Hotel в Афганистане в субботу вечером, атака продолжалась около 18 часов, после чего была подавлена. Из отеля удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ), сообщают «Вести». 14 из 43 убитых оказались иностранцами.

Участники четырехсторонней встречи в Лозанне подписали декларацию о выступлении спортсменов из КНДР на Олимпиаде-2018 в единой команде с Южной Кореей, передает НТВ. Томас Бах, президент МОК: «Я счастлив объявить, что спортсмены из КНДР примут участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году. МОК сегодня принял исключительное решение и выделил квоту на 22 спортсмена».

Они выступят в пяти дисциплинах — женском хоккее, фигурном катании, шорт-треке, беговых лыжах и горных лыжах. Сопровождать спортсменов из Северной Кореи будут 24 официальных лица.

На открытии олимпийцы двух стран пройдут под одним именем «Корея» и под одним флагом. Гимном для корейских олимпийцев будет песня «Ариранг» — самая известная корейская народная песня.

В России

Крещенское купание президента России Владимира Путина решили продемонстрировать в СМИ, поскольку в этом году оно происходило в публичном режиме. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Было достаточно много прихожан, президент присутствовал на непродолжительной части молебна в храме. (…) Поэтому приняли решение показать. Прежде это было более дискретно», — сказал Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, почему ранее крещенские купания Путина не афишировались.

Владимир Путин в ночь на 19 января окунулся в прорубь на озере Селигер. Участие президента в крещенских купаниях было снято на видео. По словам Пескова, температура воздуха в районе Селигера держалась на уровне шести-семи градусов мороза.

Лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов скончался в больнице от инсульта. Об этом ТАСС сообщила экс-депутат Госдумы Дарья Митина.

«13 января [Анпилов] ехал на встречу [кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла] Грудинина с дoверенными лицами, нo не дoехал — oбширный инсульт. Три дня лежал в «Склифосовского» в кoме, несколько часов назад скончался», — сказала она.

Виктор Анпилов родился 2 октября 1945 года. Окончил журфак МГУ, работал в Гостелерадио СССР. В 1984-1985 годах работал в Никарагуа. В 1990 году был избран депутатом Моссовета.

«Сегодня будет мясо»: в бурятской школе устроили резню с топором,пишет МК. Само нападение, по данным источников, произошло следующим образом: один из подростков ворвался в школьный класс и сразу же кинул коктейль Молотова, вызвав пожар, после чего в ход пошло заранее заготовленное оружие — сейчас известно о том, что использовались топор и нож.

Первой пострадала попытавшаяся защитить детей учительница, которая, однако не смогла этого сделать. Сейчас в больницу, по словам руководителя территориального центра медицины катастроф Вячеслава Тимкина, доставлено 7 человек — шестеро учеников и учительница. Отметим, что это уже второе нападение в школе за последнее время. Ранее схожий инцидент произошел в пермской школе. Мотивы подростков, устроивших расправу, на данный момент не известны.

В Карелии

Россия и Финляндия договорились об авиасообщении между Лаппеенрантой и Петрозаводском. Развитие туризма между странами связано с тем, что Финляндия долгие годы остается лидером въездного туризма в нашей стране. В городах Хельсинки и Лаппеенранта открываются два офиса Visit Russia. Еще один офис в столице Суоми появится в феврале этого года.

«Это привлечет туристов накануне чемпионата мира по футболу, — пишет «Российская газета» со ссылкой на слова гендиректора Союза национальных и международных туристских информационных организаций Александра Горохова. — Лаппеенранта важна с точки зрения близости к российской границе. Кроме того, это транзитный центр, который обслуживает пассажиров, следующих из стран Западной Европы в Скандинавию и Россию. Размещение здесь офиса поможет переключить поток туристов на Россию».

На острове Кижи ликвидируют одноименную деревню XVI века. С такой инициативой выступило руководство музея. Как следует из пояснительной записки, которую направили на рассмотрение депутатам Законодательного собрания Карелии, когда-то на острове было 12 деревень, однако со временем большинство из них исчезли. Последний житель ликвидируемой деревни Кижи уехал в 1971 году. В настоящее время на территории бывшей деревни находится экспозиция всемирно известного музея.

Подводную лодку «Петрозаводск» разрезали на металлолом и продали. Работа проведена по заказу Росатома в филиале «СРЗ «Нерпа» акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка». Утилизация субмарины завершена в конце 2017 года, сообщили в пресс-центре завода.