Неделя глазами «Республики»: первое знакомство

В мире

Неделя началась с обсуждения кинопремии «Оскар», а точнее ошибки, которую сделали ведущие церемонии. Драма «Лунный свет» получила главную награду киноакадемии США «Оскар». Церемония награждения завершилась досадной ошибкой, когда победа сначала была ошибочно присуждена мюзиклу «Ла-Ла Ленд», но позже назвали настоящего победителя.

Очередной скандал разгорелся вокруг нового президента США Дональда Трампа. На минувшей неделе он заявил, что Барак Обама еще до сложения с себя полномочий президента давал распоряжение прослушивать телефон Трампа. Разбираться, насколько обоснованны обвинения, будет сенат.

Радостные новости пришли из Сирии. Военное ведомство сообщило, что сирийская Пальмира вновь освобождена от боевиков террористических организаций, а главарь запрещенного в России «Исламского Государства» обратился к своим сторонникам с «прощальной речью» и фактически признал поражение в Ираке и Сирии. Впрочем, эксперты считают, что ставить точку в войне с терроризмом рано. Боевики могут уйти в труднодоступные районы.

На Донбассе руководство самопровозглашённых ЛНР и ДНР заявило о введении в одностороннем порядке «режима тишины». Такой шаг был предпринят в условиях, когда группа радикалов со стороны Украины уже несколько недель блокирует железнодорожное сообщение между республиками и Киевом.

В России

Весна, похоже, наступает не только на календаре, но и в экономике. По крайней мере, премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о смене погоды в этой сфере. По его словам российская экономика вошла в стадию роста. В 2017 году он ожидается в пределах от 1% до 2%, а разрабатываемый план действий правительства до 2025 года нацелен на рост в 3% и выше.

Впрочем, уверения премьера не касаются банковского сектора Татарстана. Центробанк России 3 марта отозвал лицензии сразу у четырех банков: у трех татарстанских кредитных организаций — Анкор Банка, ИнтехБанка, Татфондбанка — а также у московского Межрегионального почтового банка.

В тот же день был арестован председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

О заметной либерализации выборного законодательства стало известно на этой неделе. Законопроект в Госдуму внесли Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Анатолий Широков. Предполагается, что открепительные удостоверения, которые в народном сознании стали символами фальсификации выборов, будут отменены, наблюдатели получат возможность перемещаться между участками, а трансляция видео с участков будет обязательной.

В Карелии

На этой неделе в Карелии произошло сразу несколько кадровых изменений. В понедельник стало известно, что врио главы Карелии Артур Парфенчиков освободил от должности председателя регионального Госкомитета по транспорту Виктора Дроздова, а в среду у исполняющего обязанности главы появился заместитель по вопросам стратегического развития. Александр Чепик приехал в Карелию из Бурятии, где занимался, и, по словам Артура Парфенчикова, весьма успешно, аналогичной работой. Первым делом Александр Чепик отправился знакомиться с крупными карельскими предприятиями.

Артур Парфенчиков на этой неделе совершил первую поездку в район как руководитель региона. Всю субботу он вместе с членами правительства провел в Кондопоге, где ознакомился с проблемами ЦБК, пообщался с людьми и заявил, что будет жестко контролировать работу местных властей, а вечером посмотрел матч хоккейного клуба СКА-Карелия.

Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: Николай Смирнов Артур Парфенчиков. Фото: Николай Смирнов Артур Парфенчиков на Кондопожском ЦБК. Фото: Николай Смирнов Артур Парфенчиков на Кондопожском ЦБК. Фото: Николай Смирнов

Во-вторник Верховный суд Карелии принял сразу два важных решения. Сначала судья Ольга Пальчун оставила без изменений приговор экс-депутату Заксобрания Ивану Романову, ранее осужденному на 20 лет за преступления сексуального характера против несовершеннолетних. Затем ее коллега Алла Раць оставила за решеткой до конца мая другого бывшего политика, Девлетхана Алиханова.

Еще один суд — Суоярвский городской — начал рассматривать дело фельдшера местной больницы Ирины Щербаковой, которая не отреагировала на звонок детей, тонущих в Сямозеро минувшим летом.