Главное за неделю: мимо Оскара

Мир

В Лос-Анджелесе в девяностый раз вручили награды Американской киноакадемии. «Лучшим фильмом» эксперты признали «Форму воды» Гильермо дель Торо, который также стал лучшим режиссером. На премию «Оскар» в этом году была номинирована картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь», она боролась за звание лучшего фильма на иностранном языке. Однако победа в этой номинации досталась чилийской драме «Фантастическая женщина», в центре которой – невзгоды в жизни транссексуалки.

В Южной Корее стартовали зимние Паралимпийские игры, которые продлятся до 18 марта. В течение десяти дней будут разыграны 80 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках. Кроме того, в качестве отдельного вида на Паралимпиаде дебютирует сноуборд. Россию в Пхёнчхане представляют 30 спортсменов, которые, как и участники зимней Олимпиады, выступают под нейтральным флагом.

В Великобритании в городке Солсбери неизвестные пытались отравить бывшего полковника Главного разведывательного управления Генштаба России Сергея Скрипаля и его дочь. Их нашли в торговом центре, сам Скрипаль сидел на скамейке и беспорядочно двигал руками, его спутница сидела, уткнувшись в него лицом. Пару госпитализировали, полиция пытается установить, что стало причиной отравления. Отметим, что Сергей Скрипаль на родине был осужден за шпионаж в пользу Лондона, и в 2010 году его обменяли в составе группы из других шпионов на наших разведчиков.

В Сирии разбился российский военный самолет Ан-26. Крушение произошло во время захода транспорта на посадку на авиабазе Хмеймим. На борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. Гражданских лиц на борту не было. По информации Минобороны, причиной трагедии могла стать техническая неисправность.

Россия

13-летняя россиянка Александра Трусова победила на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Софии. Спортсменка не просто поднялась на первую ступень пьедестала, но и стала первой в истории фигурного катания девушкой, исполнившей на соревнованиях сразу два четверных прыжка. Добавим, что до Трусовой чисто выполнить четверной прыжок удалось в 2002 японке Мики Андо, сделавшей четверной сальхов.

ФСБ России уничтожили террористов, готовивших теракт на территории Саратовской области. Преступники, пытавшиеся уйти от оперативников на автомобиле, оказали вооруженное сопротивление и в результате получили ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники правоохранительных органов изъяли самодельное взрывное устройство мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте, а также самодельную ручную гранату и пистолеты ТТ и Макарова.

В России отметили Международный женский день. 8 марта представительниц прекрасной половины человечества поздравили первые лица государства – президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. По случаю праздника в Москву завезли 50 миллионов цветов, прекрасных дам поздравляли дома и на рабочих местах, и даже сотрудники ГИБДД останавливали женщин-водителей не для того, чтобы выписать штраф, а для того, чтобы пожелать любви и счастья.

Карелия

В Петрозаводске побывала известная балерина, актриса театра и кино, лауреат государственной премии России и национальной премии «Золотая маска» Илзе Лиепа. Визит начался с экскурсии по Президентскому кадетскому училищу, после гостья отправилась в Музыкальный театр Карелии на открытый урок детской балетной студии. Илзе Лиепа высоко оценила уровень петрозаводских танцоров – и воспитанниц студии, и артистов балетной труппы театра.

Как стало известно на этой неделе, Карелия получит 70 миллионов рублей на оборудование для детских поликлиник. Общий размер субсидий из резервного фонда правительства для регионов России составил 9,65 миллиарда рублей. Кроме того, в республике появится 15 стационарных и два мобильных фельдшерско-акушерских пункта. Их планируют построить в этом году. Еще четыре ФАПа появятся в отдаленных районах республики за счет региональных средств.

В Карелии началось досрочное голосование на выборах президента России. До основного дня выборов голосуют избиратели, находящиеся в труднодоступных местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено. 3 марта досрочное голосование прошло в шести населенных пунктах Сортавальского района, всего проголосовал 31 человек. В целом досрочное голосование в Карелии будет проходить с 3 по 15 марта 2018 года в Калевальском, Кемском, Лоухском, Медвежьегорском, Питкярантском, Пудожском, Сегежском районах и в Сортавале. В Карелии досрочно проголосовать смогут более 600 избирателей, проживающих в 42 населенных пунктах.