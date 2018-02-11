Главное за неделю: авиакатастрофа унесла жизни 70 человек

В мире

ООН: конфликт в Сирии вошел в одну из самых кровопролитных стадий, передает ТАСС. Авиаудары по территории Сирии унесли больше тысячи жизней мирных жителей только за первую неделю февраля. Это стало одним из самых высоких показателей за все время противостояния, сообщили в субботу в канцелярии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

При довоенном населении Сирии примерно в 20 млн человек, число беженцев из страны, по данным ООН, составляет около 5,5 млн человек, еще 6,1 млн ищут убежище на территории республики, 13,1 млн нуждаются в гуманитарной помощи. Число жертв конфликта оценивается в 470 тысяч человек.

В Латвии депутаты Сейма сегодня 67 голосами «за» (при 21 голосе «против») передали на рассмотрение парламентских комиссий законопроект о постепенном переводе обучения в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года, сообщает сайт Delfi.lv. Предполагается, что полный перевод на обучение на латышском языке закончится 1 сентября 2021 года.

Министр спорта и молодёжи Украины Игорь Жданов посоветовал соотечественникам воздержаться от поездок «в соседнюю страну» во время проведения главного футбольного турнира, передает Украина.ру

— Я хочу призвать наших болельщиков не ехать туда, особенно участников АТО. Я думаю, мы можем сделать общее заявление с МИД, СБУ, что делать этого не надо», — сказал министр спорта и молодёжи Украины Игорь Жданов. — С точки зрения наших национальных интересов мы сделали всё, чтобы чемпионат мира по футболу не состоялся в России, но наши возможности ограничены», — добавил министр.

В России

Последний день недели был омрачен трагическим событием. Пассажирский самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск. По данным источника в экстренных службах, самолёт, предположительно, упал в районе населённого пункта Степановское Раменского района Подмосковья. На борту судна могли находиться более 70 человек. Согласно предварительной информации, выживших в катастрофе нет. RT ведёт текстовую трансляцию.

— Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кроме того, Путин дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ.

— Президент также выражает глубокие соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой катастрофе, — добавил Песков.

Более 30 тысяч воронежцев пришли в четверг проводить в последний путь геройски погибшего в бою в Сирии летчика Романа Филипова, передает РИА Новости.

Российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации «Идлиб». Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала беспрецедентным тот факт, что все кандидаты на выборах в президенты РФ успешно прошли процедуру проверки подписей, — сообщает сайт Федерального агентства новостей.

— Беспрецедентный случай. Все кандидаты, которые дошли до ЦИК с подписями, все прошли проверку, — приводит ТАСС комментарий Памфиловой, которая во вторник выступала на заседании Центризбиркома.

Единый день голосования, когда россияне определят, кто будет президентом страны ближайшие шесть лет, назначен на 18 марта.

В Карелии

В пятницу в Карелии завершился прием заявок на участие в приоритетной программе президента «Комфортная городская среда». Сколько человек решило поучаствовать в программе по благоустройству пока что неизвестно. Однако, по предварительным подсчетам Министерства строительства Карелии, местные жители хотят создать или привести в порядок более 110 общественных территорий в республике.

Как добавили в Минстрое, больше всего заявок поступило от жителей Петрозаводска, Кондопоги, Сортавалы и Костомукши. Так, например, петрозаводчане в рамках «Комфортной городской среды» хотят благоустроить около 40 объектов, жители Кондопоги — около 20, а жители Сортавалы – около 15.

Отметим также, что на сайте «Республика» есть рубрика «Выбираем лучший проект»: в нем подробно рассказывается о заявках по программе «Комфортная городская среда», которые поступили в муниципалитеты республики от местных жителей.

Напитки ПЛВЗ «Петровский» компании «Алковорлд» признаны лауреатом конкурса «Лучший продукт-2018» на крупнейшей международной выставке продуктов питания «Продэкспо-2018». Завод получил золотую медаль за качество алкогольных напитков, в том числе за ликер из морошки и «Карельский бальзам». Предприятие поздравил с наградой глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.