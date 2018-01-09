9 января: главное за день

Самой читаемой новостью дня стало сообщение о жителе Петрозаводска, который собрал вездеход-амфибию из пластиковых труб. Машина способна преодолевать леса и болота и даже плавать по воде.

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев рассказал «Республике» о судьбе детей жительницы Сегежи, которую в новогодние праздники убил бывший муж. Старшие дети живут со своими отцами, младшая дочь пока находится в больнице.

В пресс-службе правительства Карелии рассказали, что минимальная зарплата в Карелии с 1 января 2018 года составит 10 тысяч рублей с увеличением на районный коэффициент (15-40%) и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера (до 50-80%).

В мэрии Петрозаводска сообщили о трагическом случае, произошедшем в новогодние выходные. 15-летний подросток лишился кисти руки из-за самодельной петарды.

Директор детского сада «Гномик» в Костомукше пояснила, почему территория учреждения была не почищена от снега. Вопрос возник после того, как Артур Парфенчиков опубликовал в соцсети отчет куратора городского округа — министра имущественных и земельных отношений Карелии Сергея Щебекина.