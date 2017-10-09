9 октября: главное за день

Вице-премьер и министр сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Владимир Лабинов рассказал «Республике», во сколько обошлась племсовхозу «Ильинское» покупка голодного стада из Пряжи. «Мы оценили скот в 9,3 миллиона рублей. Методика была следующая: живая масса скота определялась путем индивидуального обмера всех животных, комиссионно специалисты определили состояние упитанности, и цена исходила из сложившейся реальной рыночной конъюнктуры на скот, предназначенный для забоя. Для этого мы взяли данные четырех мясокомбинатов и усреднили их», — сказал Владимир Лабинов.

По такой же схеме удалось договориться о продаже отощавшего от бескормицы стада местного молокозавода государственному племсовхозу «Мегрега». Там, правда, из 589 голов удастся спасти около 140. Еще примерно 20 животных купит хозяйство «Толвуйское», остальные отправятся на мясокомбинат.

Жителя Костомукши обвинили в преступлениях, связанных со сбытом наркотиков, и оставили под подпиской о невыезде. Чтобы избежать суда, обвиняемый решил сбежать в Финляндию. Для этого он сел в такси и поехал в сторону государственной границы. Далее путь его лежал через лес. Он прошел линию инженерно-технических сооружений и направился непосредственно к самой границе. Он успел пройти около восьми километров перед тем, как его задержали пограничники. За попытку перейти границу суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Карелия борется за звание лучшего региона России для приключенческого отдыха. Среди конкурентов — Алтайский и Пермский края, Иркутская область и Камчатка. Проголосовать за Карелию можно на сайте журнала.