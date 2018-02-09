9 февраля: главное за день

В пятницу 9 февраля в Минобразования Карелии сообщили, что приостановлено действие государственной аккредитации для начальных классов в петрозаводской школе № 34 с углубленным изучением финского языка. Проверка показала слишком низкий уровень подготовки школьников по иностранным языку.

Для Онежского судостроительного завода готовят новые кадры. По итогам ярмарки вакансий 15 человек будут учиться по специальности «сборщик корпусов металлических судов» в индустриальном колледже. Производственную практику они пройдут на предприятии. При успешном окончании курса соискателям будет гарантировано трудоустройство.

Петрозаводский суд принял иск местного жителя к двум ветеринарным клиникам города. Мужчина считает, что учреждения оказали ему услуги ненадлежащего качества. Животное получило травму от кабана на охоте, повторная операция закончилась для пса летальным исходом.

В правительстве Карелии объявили дату очередного дня единого приема граждан. 3 марта прием будет вестись во всех районах Карелии, а задать вопрос главе региона Артуру Парфенчикову можно будет в Петрозаводске. «Республика» опубликовала полный перечень чиновников, к которым можно будет обратиться в этот день.

Сегодня был последний день работы в Москве международной выставки продуктов питания «Продэкспо-2018». Карельские производители вернулись из столицы с наградами. Форелевод из Кондопожского района Николай Федоренко был отмечен почетной медалью «За высокое качество» и памятным кубком «Лучшее предприятие-2018». Напитки ПЛВЗ «Петровский» компании «Алковорлд» признаны лауреатом конкурса «Лучший продукт 2018». Завод получил золотую медаль за качество алкогольных напитков, в том числе за ликер из морошки и «Карельский бальзам». Отдельной наградой «За вклад в развитие пищевой промышленности России» отмечена технолог завода Валентина Трипецкая — автор рецептуры бальзама.