7 июля: главное за день

Жители почти пятидесяти домов на юге Карелии уже неделю лишены воды. 1 июля на водозаборной скважине поселка Хийтола сгорел насос. Власти Лахденпохского района купили новую насосную станцию, однако ее мощности не хватило. Вторая попытка также не увенчалась успехом: даже двух работающих вместе насосов было недостаточно, чтобы вернуть воду в дома.

ГАЗ на большой скорости врезался в немецкий кроссовер в Петрозаводске. К счастью, пострадал только транспорт.

Житель Карелии утонул в озере Суоярви. По данным правоохранительных органов, погибший мужчина не соблюдал правила поведения на воде.

Администрация Пряжинского района начала вести документы на двух языках. Как пояснили в администрации, это делается в целях повышения информированности жителей района и популяризации карельского языка.