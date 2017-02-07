7 февраля: главное за день

Спасатели сняли человека с балкона второго этажа в ночь на 7 февраля. Инцидент произошел в доме № 7 по улице Софьи Ковалевской. Балконная дверь закрылась, спасенный не мог выбраться сам.

В суде Кондопоги рассмотрели дело местного бизнесмена. Вместе с сообщниками он похитил у банка более 10 миллионов рублей, выданных в кредит.

В Медгоре задержали троих местных жителей, которых подозревают в разбойном нападении. 4 февраля приятели угнали иномарку, угрожая ее водителю топором и молотком.

В сети появилось видео ДТП с участием пешехода в Петрозаводске. Иномарка сбила мужчину на «зебре» на перекрестке Лососинского шоссе и улицы Попова.

В прокуратуре Сегежи сообщили о многочисленных нарушениях подрядчика по контракту на содержание городских мостов и дорог. Его бездействие привело к тому, что на дорогах города образовались колеи, бугры и наледь.