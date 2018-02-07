7 февраля: главное за день

Утром 7 февраля стало известно, что убийством годовалого ребенка в селе Деревянное заинтересовалась прокуратура. Выяснилось, что подозреваемому в преступлении отцу девочку передали на воспитание три месяца назад.

В мэрии Петрозаводска рассказали, что ее сотрудники спасли двух собак, оставшихся без хозяйки. Пожилая женщина умерла, и ее питомцы оказались заперты в пустой квартире.

Рейды по пресечению несанкционированной торговли на улицах столицы Карелии выявили факты продажи мороженой рыбы, которая продается без разрешения и сопроводительных документов.

Общероссийский народный фронт обнародовал результаты всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». В число лауреатов вошел журналист и редактор новостной ленты «Республики» Максим Алиев. Жюри конкурса отметило его материал «Кондопожская трагикомедия».

Сегодня приступил к вещанию в кабельных и цифровых сетях новый республиканский телеканал «САМПО ТВ 360°». Ранее он выходил на интернет-площадках. Теперь новости, информационные, познавательные и развлекательные передачи телеканала можно увидеть в кабельной сети «Петронет», а также в IPTV-сетях «Ситилинк» и «Сампо.ру».