6 марта: главное за день

В середине июня этого года индивидуальный предприниматель Николай Федоренко планирует запустить первый завод в Карелии по переработке и утилизации рыбных отходов. На современном немецком оборудовании рыбные отходы будут перерабатываться в рыбную муку и в разные виды жира: медицинский жир (для производства витаминов и различных добавок), ветеринарный жир для комбикормов, технический жир. Предприниматель планирует закупать отходы рыбопереработки у карельских рыболовных бригад и колхозов.

В Петрозаводск приехала известная балерина, актриса театра и кино, лауреат государственной премии России и национальной премии «Золотая маска» Илзе Лиепа. Визит начался с экскурсии по Президентскому кадетскому училищу, после гостья отправилась в Музыкальный театр Карелии на открытый урок детской балетной студии.

— Мое глубокое убеждение, что каждая девочка должна заниматься балетом вне зависимости от того, будет ли она профессиональной балериной или нет, — сказала Илзе Лиепа. – Балет – это одна из удивительных вещей, которая воспитывает тело. Если мы хотим видеть в наших девочках грациозных, элегантных и духовно богатых личностей, обязательно нужно отдать их в классический танец.

Экстрасенсы лишили пенсионерку из Петрозаводска более миллиона рублей. Сначала злоумышленники пообещали избавить женщину от недуга и получили за излечение миллион. Спустя полгода они же, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сумели выманить у пенсионерки еще более ста тысяч рублей.