6 июля: главное за день

В Карелии появился цех по производству корма для форели. Производственная площадка создана на территории хладокомбината под Петрозаводском. Новое предприятие начнет работать со следующей недели.

Аллея Надежды, Былинный сквер и Хвойный парк появились в Петрозаводске. Градоначальник Ирина Мирошник дополнила действующий перечень парков, бульваров, лесопарков, заказников, скверов, садов и аллей на территории карельской столицы.

В Карелии готовятся к открытому чемпионату по гребле. Он состоится 8 июля на реке Шуя. Во фристайле на бурной воде будут состязаться 26 спортсменов из Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области.

В Петрозаводском госуниверситете объяснили высокие баллы по русскому языку у абитуриентов-иностранцев. Некоторые из них получили за экзамен выше 95 баллов, что даже для большинства носителей языка — непосильная задача.

Сегодня рано утром три поселка в Сегежском районе остались без света из-за поломки на трансформаторной подстанции. С восстановлением электроснабжения специалисты «Карелэнерго» справились почти в шесть часов вечера.