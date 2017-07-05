5 июля: главное за день

На заседании правительства Карелии 5 июля Артур Парфенчиков заявил о том, что врач не имеет морального права на курение. Руководитель региона так отреагировал на доклад министра здравоохранения Ольге Лазаревич, которая выразила обеспокоенность проблемой курения в медицинских учреждениях.

Стало известно, что лесопромышленный холдинг Segezha Group заключил соглашение с китайской компанией. Одним из пунктов документа стало совместное строительство нового целлюлозно-бумажного комбината в Карелии.

В администрация Петрозаводска сообщили, что совместно с полицией провели рейд, по результатам которого 17 объектов несанкционированной торговли пошли в утиль. Таким образом, от нелегальных палаток очищены три площадки по адресам: улица Древлянка, 18, Лососинское шоссе, 25 и Лесной проспект, 40.

В комитете по управлению госимуществом Карелии рассказали, что в очереди на получение бесплатного земельного участка стоят 2 498 многодетных семей. За первую половину года предоставить участки смогли лишь 85 семьям, в прошлом году за аналогичный период землю получили 75 семей. Сотрудники комитета ведут работу с местными властями по поиску подходящих участков.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, днем под Петрозаводском столкнулись две иномарки. В результате пострадали пятеро человек. Среди них — двое детей. Всех доставили в больницу.