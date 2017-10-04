4 октября: главное за день

Судебные приставы Петрозаводска арестовали иномарку, принадлежащую местной жительнице. Женщина задолжала кредитной организации более двух миллионов рублей и не спешила гасить долг. Должница приехала по повестке на прием к судебному приставу на автомобиле BMW 525d xDrive. Иномарку арестовали прямо на парковке.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что наряд ДПС разыскал на трассе под Петрозаводском ушедших из дома 14-летних девочек. Как выяснилось, подростки ехали автостопом из Кеми в Санкт-Петербург. Девочек обнаружили у поселка Мелиоративный. Там их высадил попутный большегруз.

В мэрии рассказали о развлекательной программе осенней ярмарки, которая расположится на улице Инженерной улице в Петрозаводске с 6 по 15 октября. В воскресенье пройдет торжественное открытие, на котором выступит ансамбль народной песни «Зоряйне». Гостей ждут ярмарочные гулянья с русскими хороводами, карельской круугой, народными песнями и плясками. Программа начнется в 12:00.

Как выяснила «Республика», избитый 18 сентября по указанию ребенка инвалид обратился в полицию Петрозаводска. Участковый нашел нападавших, составил административный протокол по статье «побои» и направил дело в суд.