4 апреля: главное за день

Жители Петрозаводска почтили память жертв террористической атаки на петербургское метро. На Онежскую набережную пришли несколько десятков горожан, в том числе Артур Парфенчиков и Ирина Мирошник.

Сегодня же «Республика» сообщила, что одним из пострадавших при взрыве петербургского метрополитена оказался бывший житель Петрозаводска, ныне проживающий в северной столице. Известно, что он находится в одной из больниц Петербурга.

Суоярвский суд вынес приговор фельдшеру местной ЦРБ Ирине Щербаковой, обвинявшейся в халатности, повлекшей смерть двух и более человек. Фигурантку уголовного дела, возбужденного после гибели 14 детей на Сямозере, приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, суд обязал больницу выплатить родителям погибших четыре миллиона рублей.

Набор учащихся Президентского кадетского училища в Петрозаводске стартует 15 апреля. Приемная кампания, в которой могут поучаствовать ученики 5-7 классов, закончится 1 июня.

Светофоры на трех перекрестках Петрозаводска перевели на круглосуточный режим работы. В ГИБДД надеются, что благодаря этому повысится безопасность дорожного движения в карельской столице.

Первый самолет компании S7 сообщением Москва — Петрозаводск приземлился в аэропорту карельской столицы. Борт A319, рассчитанный на 150 человек, был заполнен примерно наполовину.