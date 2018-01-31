31 января: главное за день

Власти возместят из бюджета Карелии 30% затрат на покупку оборудования для переработки рыбы в текущем финансовом году. Отвечает за эту меру господдержки республиканский Минсельхоз, рассказал руководитель ведомства Владимир Лабинов на совещании в Беломорске.

По его словам, необходимые изменения в порядок предоставления субсидий были внесены в январе 2018 года. Первый отбор претендентов на субсидии пройдет в феврале.

Сегодня в Беломорском районе уже реализуется несколько инвестиционных проектов в отрасли рыбопереработки. Ко Дню республики, празднование которого пройдет в Беломорске в июне 2018 года, планируется достроить цех по переработке рыбы ООО «ВАК» в поселке Пушной. Такие же цеха строят в Беломорске рыболовецкие колхозы «Помор» и «Беломор».

Программа поддержки местных инициатив продолжает пользоваться популярностью в Карелии. Комиссии по отбору проектов для предоставления субсидий на поддержку местных инициатив жителей Карелии провела заседание, на котором рассмотрела присланные заявки.

Решением комиссии утвержден перечень из 70 проектов, которые получат субсидии в 2018 году. Всего на конкурс поступило 89 заявок, победителями стали заявки, набравшие от 81 до 100 баллов.

Награды жителей Карелии снова нашли в камбоджийской лавке. Среди них две принадлежат жителям Карелии. Это Успехов Борис Николаевич, Карелия, Онежский тракторный завод, удостоверение ударника коммунистического труда, и Головко Тамара Ивановна, Карелия, медаль ветерана труда. Отметим, что в начале прошлого года в этой же лавке обнаружили другие медали карельских ветеранов. Тогда награды удалось вернуть родственникам.

В Карелии стартовал прием заявлений о голосовании вдали от дома. С 31 января по 12 марта 2018 года избирателю с соответствующим заявлением можно обратиться в любую территориальную избирательную комиссию или любое отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).