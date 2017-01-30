30 января: главное за день

Петрозаводчанина 1965 года рождения придавило автомобилем в его собственном гараже. Прибывшие на место спасатели вызволили мужчину из-под машины и передали его медикам, однако спасти его не удалось.

Еще одного жителя карельской столицы подожгли неизвестные. По предварительным данным, ночью злоумышленники позвонили в дверь квартиры пострадавшего и плеснули в него горючую жидкость, которую затем подожгли. Мужчина получил ожоги 25 процентов тела и был госпитализирован.

Карельская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу троих подростков, обвиняемых в жестоком убийстве, разбое, краже и хищении паспорта. Подробности криминальных похождений злоумышленников раскрыли в Следственном комитете.

Петрозаводские бизнесмены предложили построить в карельской столице второй в России гребной канал для слалома. Предприниматели уверены, что новый объект привлечет в город спортсменов со всей России. Проблема, как всегда, в недостатке денег.