3 октября: главное за день

Трехдневная эпопея со спасением голодающего стада АО «Пряжинское» подошла к концу. За это время прошел ряд совещаний с целью убедить собственника продать коров и телят, фактически брошенных на произвол судьбы. Неравнодушные жители Карелии собрали около полумиллиона рублей, было закуплено 12 тонн комбикорма, чтобы поддержать около 600 коров и телят. Сегодня вечером договор купли-продажи стада АО «Пряжинское» был официально заключен. Подписи под трехсторонним соглашением поставили гендиректор АО «Пряжинское» Айво Халлист, директор ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» Антонина Жеребцова и представитель компании «Нива-1», в залоге у которого находится часть скота. Переговоры продолжались почти весь рабочий день, в них принимали участие карельские власти.

Власти Карелии также нашли потенциального инвестора для зверокомплекса «Пряжинское». Им может стать миллиардер, бывший владелец птицефабрики «Синявинская» Никита Мельников. Потенциальный инвестор уже наладил поставки корма для зверьков.

Карелия выделила 50 миллионов рублей на строительство и восстановление важных объектов. В Петрозаводске возобновится строительство блоков «А» и «Б» межрайонной больницы на 300 коек и поликлиники в районе Древлянка. Будут также реконструированы здания республиканского стадиона «Спартак», автовокзала, Национального музея и памятника истории «Дом горного начальника». Средства выделяются и на подготовку документации для строительства школы в Сортавале, реставрацию объектов, расположенных на территории первого русского курорта «Марциальные воды», и реконструкцию опорной сети автостанций в районах республики.