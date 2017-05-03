3 мая: главное за день

Жителей дома на улице Герцена эвакуировали ранним утром 3 мая из-за спецоперации силовиков. Сотрудники полиции и Росгвардии обезвредили мужчину, который забаррикадировался в подвале дома. По данным пресс-службы МВД Карелии, он находился в наркотическом опьянении.

Госавтоинспекция объявила в розыск водителя, скрывшегося после наезда на пешехода. Инцидент произошел 29 апреля в период с 23:00 до 00:00 около дома № 14 по улице Беломорской.

МВД разыскивает двоих несовершеннолетних, которые пропали в Петрозаводске 2 мая. Около 9:30 из своего дома ушел Денис Анатольевич Юшкевич. Кроме того, пропала Валерия Викторовна Егорина 2003 года рождения, которая в тот же день около 14:00 ушла из дома в Петрозаводске.

В Росгеологии рассказали, что на границе Карелии и Ленобласти нашли залежи алмазов. По прогнозам геологов, запасы этого месторождения равны 19,8 миллиона карат.

На площади Кирова обновили несколько скамеек около памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу. Новые сиденья и спинки для них изготовили студенты Петрозаводского лесотехнического колледжа. Сырье выделили лесопильные предприятия города: Соломенкий лесозавод и «Промлес».