3 апреля: главное за день

Медвежьегорский молокозавод возобновил выпуск продукции. Предприятие отгружает в магазины молоко, творог и сметану. В ближайшие дни начнется производство кефира и масла.

Артур Парфенчиков провел пресс-конференцию для журналистов федеральных изданий. Врио главы республики ответил на вопросы о сотрудничестве с политическими силами региона, развитии туризма и кадровых изменениях во власти. Главные тезисы можно прочитать здесь, трансляцию пресс-конференции — тут.

Руководитель медвежьегорского спортивного клуба «Медведь» брал деньги с посетителей бесплатного школьного катка. Тем самым, сочли в прокуратуре, он ущемил права детей, ограничив их доступ к спортивному объекту. Впрочем, наказание общественнику назначили довольно мягкое.

В петербургском метро прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 14 человек, еще около 50 получили ранения. Генпрокуратура объявила произошедшее терактом. На случившееся отреагировали и в Карелии: сначала Артур Парфенчиков принес соболезнования, затем подписал распоряжение о введении в республике дополнительных мер безопасности.