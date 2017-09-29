29 сентября: главное за день

Утром в пятницу стало известно, что пропавшая полторы недели назад девушка найдена. Об этом сообщил руководитель поискового отряда «Доброспас» Алексей Глушков. Она жива и здорова. Девушка 19 сентября в три часа дня ушла из дома в Кондопоге и не вернулась. Ее искали полиция и волонтеры.

В МВД рассказали о другой пропавшей, о которой ничего не известно уже две недели. Первой тревогу в соцсетях забила дочь женщины.

В пресс-службе правительства Карелии сообщили, что в структуре исполнительной власти республики появилось новое ведомство — Министерство имущественных и земельных отношений. К нему перешла часть функций и полномочий упраздненного комитета по управлению госимуществом и госзакупкам. Указом главы Карелии обязанности министра имущественных и земельных отношений с 1 октября будет исполнять Сергей Щебекин.

Назначение министра сельского хозяйства Артур Парфенчиков прокомментировал в соцсети. По мнению руководителя региона, опыт и авторитет Владимира Лабинова помогут вывести сельское хозяйство республики из состояния упадка на достойный уровень.