29 декабря: главное за день

Президент продлил программу маткапитала до конца 2021 года Согласно документу, семьи получают право использовать средства материнского капитала на оплату образовательных услуг еще до школы. Прежние возможности (пополнение накопительной части пенсии матери, на образование ребенка, лечение ребенка с ограниченными возможностями, а также улучшение жилищных условий семьи) остаются в силе. с 1 января также вводятся новые детские пособия. Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат за первого и второго ребенка, не достигших полуторалетнего возраста.

Ирина Мирошник завела страницу в «Контакте». на ней мэр Петрозаводска обещает делиться полезной информацией о жизни города и получать оперативную информацию от горожан.

Школьники из поселка Пийтсиёки последний учебный день в этом году провели в интернете. Автобус, который их возил в школу вчера вечером столкнулся с лесовозом на нечищенной дороге. В итоге ученики временно остались без транспорта. Но руководство школы уверяет, что после каникул их будут возить на «ГАЗели».

Тем временем некоторые из самых юных жителей Карелии уже начали отмечать праздники. Так, дошкольники Петрозаводска нарядили елку дорожными знаками. Около елки их встретил полицейский Дед Мороз. Вместе с новогодним волшебником дети повторили правила дорожного движения и в игре ответили на вопросы, касающиеся перехода дороги, катания с горок и правил для пассажиров.