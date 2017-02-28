28 февраля: главное за день

Роспотребнадзор предупредил жителей страны об опасности поездок в Финляндию. Как сообщает ведомство, с января в Суоми свирепствует эпидемия норовирусных инфекций. Число инфицированных растет изо дня в день, у всех — схожие симптомы: тошнота, рвота и диарея.

Верховный суд Карелии принял сразу два важных решения. Сначала судья Ольга Пальчун оставила без изменений приговор экс-депутату Заксобрания Ивану Романову, ранее осужденному на 20 лет за преступления сексуального характера против несовершеннолетних. Затем ее коллега Алла Раць оставила за решеткой до конца мая другого бывшего политика, Девлетхана Алиханова.

Еще один суд — Суоярвский городской — начал рассматривать по существу уголовное дело фельдшера местной больницы Ирины Щербаковой. Женщину обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек. Речь, напомним, идет о событиях июня прошлого года, когда на озере Сямозеро в Карелии погибли 14 детей. Один из них, уже находясь в воде, дозвонился до подсудимой, однако та сочла звонок шуткой и не сообщила о нем в экстренные службы.

Карелии прочат нового заместителя главы республики. По информации дальневосточных СМИ, им может стать бывший зампредседателя правительства Бурятии Александр Чепик, оставивший свой пост сегодня утром. В пресс-службе карельского правительства слухи подтверждают, но лишь отчасти.

Необычный иск поступил в городской суд Петрозаводска. Местная жительница решила судиться с одной из школ из-за того, что ее дочь не смогла записаться в первый класс. Помехой для девочки стала инициативная группа родителей будущих первоклассников, нанявшая на время подачи документов сотрудников частного охранного предприятия.