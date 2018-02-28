28 февраля: главное за день

Утром 28 февраля в ЕДДС сообщили о подозрительном пакете в ПетрГУ, который накануне поднял по тревоге спецслужбы города. Позднее очевидцы рассказали, что причиной инцидента стал пакет гранат, который студентка, участница поискового отряда, принесла в главное здание университета и сдала в гардероб.

Сегодня днем в городском суде зачитали приговор по делу бывшего председателя Государственного контрольного комитета Карелии Виталия Галкина. Подсудимому назначен 12-летний срок с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также четыре миллиона рублей штрафа. Государственные должности Галкин не сможет занимать в течение семи лет после освобождения.

Власти Карелии включили Сортавалу в перечень исторических поселений регионального значения, имеющих особую важность для истории и культуры республики. Руководитель региона Артур Парфенчиков поручил управлению по охране объектов культурного наследия определиться с границами и проектом охраны исторического поселения Сортавала.

Стало известно, что в городской суд Петрозаводска поступило два иска от родителей, которые не смогли воспользоваться возможностью электронной записи ребенка в первый класс из-за зависшего сайта.

Делегация из шести карельских журналистов и представителей регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) 28 февраля отправилась на медиафорум в Калининград. Среди них — журналист «Республики» Максим Алиев. Он и его коллеги стали победителями всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». Торжественная церемония награждения прошла сегодня вечером.