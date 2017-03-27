27 марта: главное за день

В Детскую республиканскую больницу в Петрозаводске доставили мальчика, который получил тяжелую травму на улице. Десятилетний ребенок спрыгнул с крыши и напоролся на самодельный железный лом. После операции состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

Олег Тельнов покинул должность премьер-министра Карелии. Соответствующий указ в воскресенье подписал Артур Парфенчиков. Исполнять обязанности первого замглавы республики будет Александр Чепик.

Также Артур Парфенчиков освободил от должности заместителя главы Карелии по региональной политике Вячеслава Баева. В ближайшее время чиновник возглавит аппарат Законодательного собрания.

1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии. Повышение выплат на полтора процента затронет более 14 тысяч жителей Карелии.

В петрозаводской отделенческой больнице РЖД в январе 2018 года откроется реабилитационный центр. 30-местное отделение восстановительного лечения будет рассчитано на две тысячи пациентов в год.