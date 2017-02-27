27 февраля: главное за день

Утром 27 февраля в диспетчерской службе Петрозаводска сообщили о найденной в одном из банков города фальшивой купюре.

В суд столицы Карелии поступил иск о компенсации морального вреда от местного жителя к карельской ГИБДД. Он пытается отсудить у ведомства три тысячи рублей за регистрацию принадлежавшего ранее ему автомобиля, который, по мнению истца, был продан незаконно.

Сотрудникам МЧС Карелии пришлось вызволять из запертого автомобиля пятимесячного младенца. Его мать положила люльку с ребенком на заднее сиденье и стала чистить транспортное средство. В этот момент замок заблокировался. Открыть его женщина не смогла и вызвала МЧС.

Днем стало известно, что врио главы Карелии Артур Парфенчиков освободил от должности председателя регионального Госкомитета по транспорту Виктора Дроздова. Кто заменит Дроздова на этой должности, пока не сообщается.

В пресс-службе республиканского правительства также рассказали, что по поручению Артура Парфенчикова региональный Минстрой проконтролирует ситуацию с домом на пересечении набережной Варкауса и улицы Мелентьевой в Петрозаводске. Застройщик многоэтажки, по мнению участников долевого строительства, затягивает сдачу объекта в эксплуатацию.